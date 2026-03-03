Evde elma suyu nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı elma suyu tarifi

EVDE ELMA SUYU TARİFİ

Elma suyunun kalori değeri hazırlanma şekline ve şeker eklenip eklenmemesine göre değişir. Şekersiz, ev yapımı doğal elma suyunun 1 bardağı (yaklaşık 200 ml) ortalama 90 ila 100 kalori içerir. 100 ml üzerinden hesaplandığında bu değer yaklaşık 45–50 kalori civarındadır. Kalorinin büyük kısmı elmanın kendi meyve şekerinden gelen karbonhidrattan oluşur; yağ içermez, protein oranı oldukça düşüktür.

Malzemeler

4 adet orta boy elma (tatlı elma tercih edilebilir)

1 litre içme suyu

Yarım limonun suyu

İsteğe bağlı 1–2 yemek kaşığı toz şeker veya bal

Süzmek için ince süzgeç ya da tülbent

Saklamak için cam şişe veya sürahi

Evde elma suyu hazırlamak oldukça basit ama doğru adımlarla yapıldığında aroması belirgin, rengi berrak ve içimi yumuşak bir sonuç verir. Önce elmalar güzelce yıkanır. Kabukları soyulabilir ya da kabuklu bırakılabilir; kabuklu kullanım aromayı biraz daha yoğunlaştırır. Çekirdekleri çıkarılır ve elmalar iri küpler halinde doğranır. Doğranan elmalar geniş tabanlı bir tencereye alınır, üzerine içme suyu eklenir ve orta ateşte kaynamaya bırakılır. Kaynama başladıktan sonra ateş kısılır ve elmalar tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 15–20 dakika pişirilir. Bu süreçte tahta kaşıkla hafif bastırarak elmaların suyunu bırakması sağlanır.

REKLAM Pişme tamamlandığında tencere ocaktan alınır ve karışım birkaç dakika dinlendirilir. Ardından blenderden geçirilir ya da eziciyle püre haline getirilir. Elde edilen karışım ince süzgeç veya tülbent yardımıyla süzülür. Posası iyice bastırılarak tüm sıvı alınır. Böylece daha berrak bir elma suyu elde edilir. Süzülen elma suyu tekrar tencereye alınır. İsteğe bağlı olarak şeker ya da bal eklenebilir. Limon suyu bu aşamada ilave edilir; hem tadı dengeler hem de rengin kararmasını önler. Karışım orta ateşte 5 dakika kadar ısıtılır, kaynama noktasına gelmeden ocak kapatılır. Hazırlanan elma suyu sıcak halde cam şişelere doldurulur ve kapağı kapatılır. Soğuduktan sonra buzdolabına alınır. Şekersiz hazırlanmışsa 2–3 gün içinde tüketilmesi uygundur. Servis ederken soğuk içilebilir ya da biraz suyla açılabilir. Evde yapılan elma suyunda katkı maddesi bulunmaz, tamamen meyvenin kendi aroması öne çıkar. Elmanın olgunluğu, süzme işleminin iyi yapılması ve limonun doğru zamanda eklenmesi içeceğin kalitesini doğrudan etkiler. Sabırlı ilerlediğinde ferah içimli, doğal tatlılığa sahip ve berrak bir ev yapımı elma suyu elde edilir. Elma suyunun yanında en iyi giden eşlikçiler genellikle hafif, mideyi yormayan ve meyvenin doğal tatlılığını bastırmayan yiyeceklerdir. Kahvaltıda peynirli tost, haşlanmış yumurta ya da sade omletle birlikte tüketildiğinde dengeli bir öğün oluşturur.

Ara öğünlerde birkaç adet ceviz, badem veya fındıkla eşleştirildiğinde hem tokluk hissi artar hem de elma suyunun karbonhidrat içeriği daha dengeli hale gelir. Tatlı tarafında sade kek, ev yapımı kurabiye ya da yulaflı barlar güzel bir uyum sağlar. Daha hafif bir alternatif isteyenler için yoğurt ya da kefirle birlikte içildiğinde ferah bir ara öğün ortaya çıkar. Çocuklar için mini sandviçler, pankek ya da galeta yanında iyi gider. Soğuk servis edilen elma suyunun yanına taze meyve dilimleri veya küçük bir meyve salatası da eklenebilir. REKLAM DOĞAL ELMA SUYU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Doğal elma suyu hazırlarken en önemli noktalar elmanın seçimi, pişirme süresi ve süzme aşamasındaki özenli çalışmadır. Kullanılacak elmalar mutlaka taze ve olgun olmalıdır; ham elma ekşi tat verir, çok yumuşamış elma ise aromayı zayıflatır. Elmalar yıkanırken kabuk üzerinde kalabilecek kalıntılar iyice arındırılmalı, çekirdekleri mutlaka çıkarılmalıdır çünkü çekirdekler acı tat bırakabilir. Kabuklu kullanılacaksa elmaların organik olması tercih edilmelidir. Doğrama sırasında parçalar çok küçük yapılmamalıdır; iri doğrama pişme sırasında aromasının daha iyi korunmasını sağlar.