Evde film festivali

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10'uncu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde gösterimler her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları 'Adalet' olan filmlerden oluşurken, 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8, 'Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nda 10 film yarışıyor.

'Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerinin tamamı Türkiye'de ilk kez sinemaseverlerle buluşurken, 'Yaşamak' dünya prömiyerini festival kapsamında yapacak.

* Dünyanın Damarları

* Ektiğimiz Tohumlar

* Kolektif Suç

* Teslimiyet

* Uyuşturucu Kuryesi Çocuklar

* Yabancı

* Yaşamak

* Yaşlı Kadın

Dünya sinemasından 5 örneğin yer alacağı 'Adalet Terazisi' bölümünde, adalet temalı kısa filmlerin izleyiciyle buluşacak ve kısa film yönetmenleriyle söyleşiler programın önemli bir parçasını oluşturacak.

Pandemi nedeniyle özellikle hafta sonları getirilen kısıtlamalar, insanların evde kalmasını sağlarken film online yayınları imdada yetişiyor. İşte o festivallerden ilki olan Suç ve Ceza Film Festivali'nin evdeki hayata renk katacak seçkileri...

10'uncu ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI FİLMLERİ



1- Dünyanın Damarları

Moğolca. Türkçe ve İngilizce alt yazılı

Moğol bozkırlarının ortasındaki bir ilde 11 yaşındaki Amra, annesi Zaya, babası Erdene ve küçük kız kardeşi Altaa ile geleneksel bir göçebe hayatı yaşar. Zaya sürüyle ilgilenirken, Erdene tamirci olarak çalışır ve yerel pazarda Zaya'nın ev yapımı peynirini satar. Uluslararası maden şirketlerinin altın çıkarmak için yaptığı kazılarla doğal yaşamı tahrip etmeleri, verdikleri zararlar nedeniyle bu barışçıl yaşamları tehdit altındadır. Erdene, uluslararası şirketlere karşı çıkan göçebelerin lideridir. Göçebeleri şirketlerin teklif ettiği tazminatları kabul etmemeleri için ikna etmeye çalışır. Amra'nın babasının trajik bir araba kazasında ölmesinin ardından annesi göçebe hayatından vazgeçip bozkırlardan şehre taşınmak ister. Ancak Amra bunu reddeder. 11 yaşında bir çocuğun yapabilecekleri ve zekası ile babasının maden şirketlerine karşı olan mücadelesini devam ettirmeye çalışır.

2- Ektiğimiz Tohumlar

Fransızca. Türkçe ve İngilizce alt yazılı

Okulun duvarına yapıştırılan "MAKRON GİTMELİDİR" etiketinin bedelini ölümle ödeyen Chiara dışa dönük ve sosyal bir gençtir. Kilisede ve daha sonra mezarlıkta onu onurlandırmak için övgüler için birbiri ardına gelir.



3- Kolektif Suç

İspanyolca. Türkçe ve İngilizce alt yazılı

Cecilia üniversitede sosyoloji öğretmenidir. Fırtınalı bir gecede, fakir bir genç olan hizmetçisinin oğlu, Kevin çaresizce evinin kapısını çalar. Dehşete kapılan kadın, kapıyı açmaz. Ertesi gün polis tarafından öldürülen Kevin'ın cesedi nehirde bulunur. Cecilia, genç adama ilişkin hayaller görmeye başlar. Çaresizce bunu unutmaya ve hayatına devam etmeye çalışan kadın adeta hayalete dönmüştür.



4- Teslimiyet

Portekizce. Türkçe ve İngilizce alt yazılı

Lucia, kocası tarafından tecavüze uğrar ve ona karşı dava açar. Kocasını mahkemeye çıkarmak için Portekiz hukuk sistemi ile savaşırken hamile olduğunu öğrenir. Dava, Lucia'nın bir erkeğin dünyasındaki kadını temsil ettiği kapalı oturumda gerçekleşir. Konu: evlilikte tecavüz ve fuhuş.



5- Uyuşturucu Kuryesi Çocuklar

İngilizce. Türkçe alt yazılı

On dört yaşındaki TylerHughes, omuzlarında dünyanın yükünü taşımaktadır. Doğu Londra'da gaddar sınıf arkadaşları tarafından dışlandığı ve zorbalığa uğradığı bir Öğrenci Yönlendirme Birimi'ne katılır. Evde de küçük kız kardeşi Aliyah'a bakar ve rahatlamak için fırsatı yoktur. Geceleri çalışan annesi meşgul ve umursamazdır. Toni, işini kaybettiğinde ailesini çaresiz bir mali duruma sokar. Tyler'ı şehir dışında uyuşturucu ticareti için çocukları hedef alan ve yetiştiren bir "işveren" olan Simon'a karşı savunmasız bırakır.

6- Yabancı

Farsça, Kürtçe, Türkçe. Türkçe ve İngilizce alt yazılı

Mahalle halkı, sıradan bir İran mahallesinde her gün arabalarını park etmeye başlayan iki gizemli yabancının ulusal güvenlik biriminden olduğundan şüphelenir. Her biri izlenmeleri için bir neden olduğunu düşündüğünden mahalleyi güvensizlik ve bir paranoya dalgası kaplar. Gerçek hedefin mahalleye yeni taşınmış Kürt öğretmen Bahtiyar olduğunu düşünen komşular, mahalleyi terk etmesi için ona baskı yaparlar.

7- Yaşamak

Türkçe ve Almanca. İngilizce alt yazılı

Babasının ölümden sonra annesi ile birlikte Almanya'da yaşayan Cemal'in annesinin psikolojisi bozulmuş, maddi sorunlar yaşamaktadırlar. Öğretmeni Cemal'in daha iyi bir yaşamı olması gerektiğini düşünerek sosyal hizmetleri arar. Annesi tedavi olurken kurumda kalan Cemal, annesinin intihar girişimi sonrasında Almanya'nın başka bir bölgesindeki koruyucu aileye verilir.

8- Yaşlı Kadın

Korece. Türkçe ve İngilizce alt yazılı

69 yaşında bir kadın olan Hyo-jeong, erkek bir bakıcı tarafından tecavüze uğrar. Kendisiyle birlikte yaşayan Dong-in'e bunu bildirir ve polise rapor verir. Ama polis de dahil olmak üzere çok az kişi sözlerine inanır. Çoğu insan, bu yakışıklı genç adamın gerçekten bunu yapıp yapmayacağını sorgular. Sadece Hyo-jeong'u çok seven Dong-in, onu bu adaletsizliktenkurtarmaya çalışır ama kendisi bile ona tüm kalbiyle güvenmekte zorlanır.

Bu arada, bakıcı bunun rızaya dayalı bir cinsel ilişki olduğunu iddia eder ve mahkeme bakıcı hakkındaki tutuklama kararını reddeder. Şimdi Hyo-jeong kendi başına bir plan yapmaktadır.

10'UNCU ULUSLARARASI ALTIN TERAZİ KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI FİLMLERİ

1- 62-84 Anlaşılmadı Merkez

Türkçe. İngilizce alt yazılı

Koca şiddetinden kaçan bir kadın, aşçılık yaparak hayata tutunmaya çalışan bir trans birey ve intiharın eşiğindeki kaçak bir göçmenin bir gecede birleşen ve tehdit altına giren hayatları.



2- Arzu

Türkçe. İngilizce alt yazılı

Savaş sırasında Arzu elinden kaçırdığı balonunun peşine düşer ve balonu ararken annesi de onu aramaktadır. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Arzunun aklında sadece balonu vardır. Bir askerin yardımıyla ağacın dalına takılan balonuna kavuşur ve eve doğru koşar. Annesiyle birlikte düşman askerlerinden gizlenirken eve baskın yapılır ve köydeki tüm balonlar göğe yükselir.



3- Ayrık Otu

Türkçe. İngilizce alt yazılı

Aytuğ yaşadıklarından sonra bir kırılma noktasına gelmiştir. Ya toplumun onun için sunduğu hayatı reddedip yaşamını sonlandıracaktır ya da kendi istediği gibi yaşamayı seçip toplumu karşısına alacaktır.

4- Emziğimi Kim Çaldı?

Rotoskopik bir teknikle yapılmış, günümüz dünyasının insan sorunlarına gerçeküstü bir bakış sunan kısa bir filmdir. Filmin dünyanın her yerinden insana gösterimini mümkün kılmak için karakterlerin yüzleri yoktur.

Bu sorunları entelektüel gelişimi ile daha iyi anlayan ve emziğin tüm dünyası olduğu çocukluğuna dönmek isteyen bir adamı anlatmaktadır. Adam dünyada barış olmasını ve ek sorunlar çıkmamasını dilemektedir.

5- Göründüğü Gibi Değil

Rusça. Türkçe ve İngilizce alt yazılı

Parkta koşarken, Masha birbirine kelepçeli iki adam bulur. Durum, kimin suçlu kimin suçlu olmadığını anlamasını gerektirmektedir, ancak anlamak çok zordur.

6- İnsafsızlık

Farsça. Türkçe ve İngilizce alt yazılı

Elham, fiziksel durumu iyi olmayan müşterilerinden birinin ikinci doğumunu engellemeye çalışan bir sosyal hizmet uzmanıdır ancak bu doğumu yaptırma riskini almak zorunda kalır.

7- İnsiyak

Türkçe. İngilizce alt yazılı

Bir asker nerede olduğunu bilmediği bir ormanın ortasında uyanır ve elinde kalan teçhizatla yaşamını devam ettirmek için çevresini keşfe çıkar. Bu esnada düşman olduğunu düşündüğü bir askerin kendisine yaklaştığını fark eder ve sonunu kestiremeyeceği bir döngünün içine düşer.

8- Kapşonlu

İspanyolca. Türkçe ve İngilizce alt yazılı

David ve Camila,Felipe'nin gelmesini beklerken protestoya birlikte gitmeye hazırlanıyorlar. David, Kolombiya'nın siyasi idealleriyle ilgili bir tartışmanın ortasında kalıyor.

9- Mahallenin Bazı Kedileri

Türkçe. İngilizce alt yazılı

Bahadır bir gün işe arabayla gitmek ister fakat arabayı çalıştırdığı sırada öndeki araca çarpar, panikle olay yerinden uzaklaşır; Bahadır'ın çarptığı araç bir komisere aittir. Bir hanımefendi olayı görür ve peşine düşer. Bahadır yeni memurluğa adım atmışken bu durumun siciline işlemesinden korkar, Hanımefendi'yi şikâyetlerinden vazgeçirmeye çalışır.

10- Yara

Türkçe. İngilizce alt yazılı

Doktor Bahar, oğlu Mert'in doğumgünü kutlaması sırasında aldığı telefonla, ölüm raporu hazırlamak için yaşlı bir adamın evine gider. Bu görev, Bahar için mesleki rutin gibi görünse de gelininin itirafıyla rutin olmaktan çıkıp Bahar'ı vicdanı ve kariyeri arasında bırakır.

ADALET TERAZİSİ FİLMLERİ

1- Almanca Dersi

Almanca. Türkçe ve İngilizce alt yazılı

İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Almanya. Genç tutuklu evinde kalan SiggiJepsen, "Görev Sevinci" üzerine bir makale yazmak zorundadır. Bir türlü yazmaz. Ertesi gün, ceza olarak atıldığı hücrede aynı alıştırmayı yapmak zorundadır ve zincirlerini kırmış gibi Kuzey Almanya'daki küçük bir köyde kendisini tamamen görevlere adayan bir polis memuru ve köyünyetkililerinden olan babası Jens Ole Jepsen'e ilişkin anılarını yazar.

Savaş sırasında babası, çocukluk arkadaşı Ekspresyonist sanatçı MaxLudwigNansen'e, Ulusal Sosyalistler tarafındanzorla getirilen resim yasağını uygulamak zorunda kalır. Onu titizlikle denetler ve 11 yaşındaki Siggi'nin kendisine yardım etmesini ister. Ancak Nansen direnir ve aynı şekilde kendisi için bir oğul gibi olan Siggi'nin yardımını ister. İki adam arasındaki çatışma sürekli artar ve Siggi arada kalır. ‘Uyum mu yoksa direnç mi?' sorusu Siggi için belirleyici hale gelir.

2- Baba

Sırpça. Türkçe ve İngilizce alt yazılı

Sırbistan'da küçük bir kasaba. Gündüz işçi olarak çalışan ve iki çocuk babası olan Nikola'dan, yoksulluk ve açlık karısını çaresiz bir davranışa sürükledikten sonra çocuklarını sosyal hizmetlere bırakması istenir. Yetiştirilmeleri için yeterli koşulları sağlayana kadar, çocuklar koruyucu aileye yerleştirilecektir. Nikola'nın en iyi çabalarına ve çok sayıda başvurusuna rağmen, sosyal hizmetler merkezinin başkanı çocuklarını geri vermeyi reddeder ve durum umutsuz görünür. Ancak Nikola yerel yönetimin yolsuzluk yapabileceğini keşfettiğinde, Sırbistan'ı boydan boya yürüyerek davasını doğrudan Belgrad'daki ulusal bakanlığa götürmeye karar verir. Her şeye rağmen, sevgi ve umutsuzlukla teşvik edilen bu baba, adaletten ve çocuklarını büyütme hakkından vazgeçmeyi reddeder.

3- Barış Gelini: PIPPABACCA

İtalyanca, İngilizce. Türkçe, İngilizce alt yazılı

PippaBacca olarak bilinen GiuseppinaPasqualino di Marineo, 34 yaşında İtalyan bir sanatçıydı. Savaşlarda yer alan 11 ülkeyi başka bir performans sanatçısı SilviaMoro ile birlikte otostop çekerek geçmişlerdi. Her ikisi de gelinlikleriyle yola koyulmuşlardı.

Bu yaptıklarının barış ve güven için bir mesaj olmasını istiyorlardı. "Başkalarına güvenirseniz sadece iyi şeyler alırsınız. Bu yolculuk bunu kanıtlamak için bir performanstır" diye ön görüyorlardı. İki sanatçı birçok ülkeyi birlikte otostop çekerek geçtiler ve sonra İstanbul'da bir süreliğine ayrılmaya karar verdiler. Daha sonra yeniden buluşacaklardı. Pippa, İstanbul'da yalnız başına kaldığı andan sonra kimse ondan bir daha haber alamadı.

4- Şarlatan

Çekçe. Türkçe ve İngilizce alt yazılı

Çek şifacı JanMikolašek'inki gibi, iyi ve kötü arasındaki ince çizgide ilerleyen, büyük başarısının korkunç sırları maskelediği az sayıda hikaye vardır. Mikolášek, ateşkes sırasında, Nazi ve Komünist dönemlerin ünlülerini "idrar teşhisi" konusundaki esrarengiz ustalığıyla tedavi ederek ün ve servet kazanır. Ancak iyileştirme tutkusu; zalimlik, sadizm ve yalnızca bir kişinin bastırabileceği (asistanı František) aşk için bir yetersizlik hissiyle aynı kaynaktan beslenmektedir. Gösteriye benzeyen duruşma, bu sırları açığa çıkarmak ve onu mahvetmekle tehdit ederken, Jan'ın ikilemi olan kaderi ile hayatının tek aşkı arasındaki denge son bir teste tabi tutulur. Yüzyılın kendisi kadar katmanlarla dolu kişisel bir hikaye ve bir kişinin çağrısını sorgulamadan takip etmenin ödettiği bedelin bir yansıması.

5- Ve Dönüp Duruyoruz Öylece...

Farsça. Türkçe; Türkçe ve İngilizce alt yazılı

Bu belgesel rahat bir hayata ulaşmak umuduyla, Avrupa'nın kapısı olarak gördükleri Türkiye'ye gelmeye çalışan Afgan göçmenlerin hikayesidir. Türkiye'de hayal bile edemedikleri farklı bir dünya ile karşılaşırlar. Şimdi Avrupa ya da Amerika'ya gitmek için yasal ya da yasal olmayan yollarla, denizden insan kaçıranlarla sınırları geçmek için farklı bir mücadele onları beklemektedir.