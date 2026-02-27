Evde kalıcı oje nası yapılır? Evde kalıcı oje yapmanın püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

EVDE KALICI OJE NASIL YAPILIR?

Evde kalıcı oje yapmak, doğru adımlar izlendiğinde kuaför kalitesine oldukça yakın sonuç verir. Bu uygulamada en kritik nokta tırnak hazırlığıdır. Yüzey iyi hazırlanmazsa oje kısa sürede kalkar ya da kenarlardan açılır. İşleme başlamadan önce eller yıkanır ve tamamen kurulanır. Ardından eski oje kalıntıları temizlenir. Tırnaklar istenen uzunlukta düz şekilde kesilir ve törpü ile form verilir. Törpüleme sırasında tek yönlü hareket tercih edilmelidir. Bu yöntem tırnak katmanını korur.

Şekillendirme tamamlandıktan sonra tırnak etleri yumuşatıcı ürünle desteklenir ve portakal çubuğu yardımıyla geriye doğru itilir. Kesme işlemi yapılmaz. Et çevresinde kalan ince deri çok hafif alınabilir. Sonrasında buffer ya da yumuşak törpü ile tırnak yüzeyi matlaştırılır. Amaç parlak tabakayı kaldırmaktır. Bu adım kalıcı ojenin tırnağa daha iyi tutunmasını sağlar. Matlaştırma sonrası tırnaklar tozdan arındırılır ve alkol bazlı temizleyiciyle silinir. Yüzeyde yağ kalmaması gerekir.

Hazırlık aşaması bittiğinde baz kat uygulanır. Baz oje ince tabaka hâlinde sürülür ve UV ya da LED lambada kurutulur. Süre kullanılan lambaya göre değişir. Genelde LED lambada otuz altmış saniye yeterlidir. UV lambada süre biraz daha uzar. Baz kat, tırnağı korur ve renk ojenin daha düzgün görünmesini sağlar. Baz kuruduktan sonra renkli kalıcı oje aşamasına geçilir. Oje iki ince kat hâlinde uygulanmalıdır. Kalın sürülen oje dalgalı görünür ve tam sertleşmez. İlk kat sürülür, lambada kurutulur. Ardından ikinci kat uygulanır ve tekrar kurutma yapılır. Renk yoğunluğu bu aşamada netleşir. Kenarlara taşan ürün varsa kürdan ya da ince fırça yardımıyla temizlenmelidir. Taşmalar temizlenmezse oje kenarlardan kalkabilir. Renk katları tamamlandıktan sonra üst kat sürülür. Üst kat hem parlaklık verir hem de ojenin dayanımını artırır. Bu kat da lambada kurutulur. Bazı üst katlar yapışkan tabaka bırakır. Böyle bir durumda pamuk ve temizleyici yardımıyla yüzey nazikçe silinir. Uygulama tamamlandığında tırnak etlerine bakım yağı sürülmesi tavsiye edilir. Bu adım kuruluk hissini azaltır ve manikür görünümünü toparlar. İlk birkaç saat sıcak suyla temas sınırlandırılmalıdır. Temizlik işlerinde eldiven kullanmak kalıcı ojenin ömrünü uzatır. Günlük el kremi alışkanlığı, hem cildi yumuşak tutar hem de tırnak çevresinin sertleşmesini engeller.

Evde yapılan kalıcı oje ortalama iki ila üç hafta formunu korur. Çıkartma aşamasında tırnak yüzeyi kazınmamalıdır. Özel çıkarıcı sıvı ile pamuklar tırnak üzerine yerleştirilir, folyo ile sarılır ve birkaç dakika beklenir. Yumuşayan oje tahta çubuk yardımıyla nazikçe kaldırılır. Zorlanan bölgelerde işlem tekrarlanır. Doğru hazırlık, ince kat uygulaması ve düzenli bakım sayesinde evde kalıcı oje uzun süre temiz görünür ve tırnak yapısı zarar görmeden korunur. KALICI OJE YAPMANIN PÜF NOKTALARI Kalıcı oje uygulamasında dayanıklılığı artırmak ve uzun süre sorunsuz kullanım sağlamak için bazı temel kurallara dikkat edilmelidir. Tırnak yüzeyi mutlaka matlaştırılmalı ve yağdan arındırılmalıdır.

Tırnak etleri portakal çubuğu ile geriye itilmelidir.

Matlaştırma sonrası oluşan tozlar alkol bazlı temizleyiciyle silinmelidir.

Baz kat ince tabaka hâlinde sürülmelidir.

Her kat ayrı ayrı lambada kurutulmalıdır.

Renkli oje iki ince kat hâlinde uygulanmalıdır.

Tırnak kenarlarına taşan ürün hemen temizlenmelidir.

Her kat sürülürken tırnak ucu mühürlenmelidir.

Üst kat tüm yüzeye eşit yayılmalıdır.

LED ya da UV lamba sürelerine uygun kurutma yapılmalıdır.

Yapışkan tabaka varsa temizleyiciyle nazikçe silinmelidir.

İşlem sonrası tırnak etlerine bakım yağı sürülmelidir.

İlk saatlerde sıcak suyla temas edilmemelidir.

Temizlik yaparken eldiven kullanılmalıdır.

Günlük el kremi alışkanlığı kazanılmalıdır.

Kalıcı oje kazınarak çıkarılmamalıdır.

Çıkarma işlemi özel çözücü ile yapılmalıdır.

Uygulamalar arasında tırnaklara dinlenme süresi verilmelidir. KALICI OJE YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLİR? Kalıcı oje yaparken en kritik aşama tırnak hazırlığıdır ve bu adım atlandığında uygulama kısa sürede kenarlardan kalkar. İşleme başlamadan önce tırnak yüzeyi mutlaka matlaştırılmalı, yağ ve toz kalıntısı tamamen temizlenmelidir. Tırnak etleri portakal çubuğu ile geriye itilmelidir, et üzerine sürülen ürün tutunma gücünü düşürür. Baz kat ince tabaka hâlinde uygulanmalı ve lambada tam kurutulmalıdır. Renkli oje kalın sürülmemeli, iki ince kat şeklinde ilerlenmeli ve her kat ayrı ayrı sertleştirilmelidir. Tırnak kenarlarına taşan ürün hemen temizlenmelidir, aksi hâlde kaldırma başlar.