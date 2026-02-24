Evde kelle paça nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı kelle paça tarifi

Sakatat yemekleri kültürümüzün önemli bir parçasını oluştursa da, kelle paça gibi özel çorbalar genellikle "ustalık işi" olarak görülür. Oysa kasabınızdan temizlenmiş olarak alacağınız bir kelle ve birkaç paça ile evde o meşhur lokanta lezzetini yakalamak, hatta çok daha iyisini yapmak mümkündür. Dışarıda tüketilen çorbalarda kullanılan malzemelerin kalitesi veya temizliği konusundaki endişeler, evde kelle paça tarifi arayışını artırmaktadır. Kellenin o kendine has kokusunun giderilmesi, etlerin kemikten ayrılacak kadar yumuşak pişmesi ve terbiyesinin kesilmeden bağlanması gibi püf noktalarına dikkat edildiğinde, ortaya çıkan sonuç tam bir lezzet şölenidir. Sarımsaklı ve sirkeli sosuyla gribal enfeksiyonlara karşı doğal bir kalkan oluşturan bu çorba, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar her öğünde şifa niyetine içilebilir.

Kelle paça çorbasının lezzeti, kullanılan malzemenin tazeliği ve türüyle doğrudan ilişkilidir. Çorba için genellikle kuzu kellesi tercih edilir; çünkü kuzu kellesi dana kellesine göre daha çabuk pişer, eti daha yumuşak ve lezzetlidir. Ayrıca jölemsi kıvamı ve kolajen yoğunluğunu artırmak için kellenin yanına mutlaka 3-4 adet kuzu veya dana ayak paçası eklenmelidir. Paça, suya o yapışkan, yoğun kıvamı veren asıl unsurdur. Kasaptan kelle alırken ütülenmiş ve kaba temizliği yapılmış olanları seçmek işinizi büyük ölçüde kolaylaştırır. Ancak eve gelindiğinde detaylı bir temizlik şarttır.

Kelle ve paçalar, geniş bir kapta bol soğuk suda en az 1-2 saat bekletilerek kanının tamamen akması sağlanmalıdır. Suyun berraklaşması için suyu sık sık değiştirmek önemlidir. Temizliğin bir sonraki aşamasında, kellenin burun kısmı yere vurularak içi temizlenmeli, dil ve diş araları fırçalanarak yıkanmalıdır. Daha beyaz bir çorba elde etmek için son suda bir miktar sirke bekletmek de etkili bir yöntemdir. Bu ön hazırlık, çorbanın kokusuz ve berrak olması için atlanmaması gereken en kritik adımdır. PİŞİRME TEKNİĞİ VE ETLERİN AYIKLANMASI Temizlenen kelle ve paçalar, pişirme süresini kısaltmak ve etlerin lokum gibi olmasını sağlamak için düdüklü tencereye alınır. Üzerini geçecek kadar soğuk su eklendikten sonra, suya lezzet vermek ve kokuyu almak için bir bütün soğan, birkaç diş sarımsak ve defne yaprağı ilave edilir. Düdüklü tencerede yaklaşık 1 saat (dana kellesi ise daha uzun) pişirilen malzemeler, etler kemikten kendiliğinden ayrılacak kıvama gelene kadar haşlanır. Pişme süresinin sonunda tencere açıldığında, suyun jöleleştiği ve altın sarısı bir renk aldığı görülür; bu su, çorbanın lezzet hazinesidir.

Kelle sudan çıkarılıp ılınmaya bırakılırken, haşlama suyu ince bir süzgeçten geçirilerek başka bir tencereye alınır. Ilınan kellenin üzerindeki etler, yanaklar, dil (derisi soyularak) ve beyin kısımları dikkatlice kemiklerden ayrılır ve minik küpler halinde doğranır. Paçaların üzerindeki dokular da aynı şekilde temizlenip doğranır. Bazı yörelerde beyin ayrıca söğüş olarak yenirken, çorbanın içine katılması lezzeti ve kıvamı artırır. Doğranan etler, süzülen et suyunun içine geri eklenir ve çorba bir taşım daha kaynatılır. Eğer suyu azaldıysa üzerine sıcak su ilavesi yapılabilir, ancak lezzetin seyrelmemesi için aşırıya kaçmamak gerekir. TERBİYE İLE KIVAM BAĞLAMA Kelle paça çorbasını sıradan bir et haşlamasından ayıran özellik, unlu ve yoğurtlu terbiyesidir. Terbiye, çorbaya hem kıvam verir hem de rengini beyazlatır. Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı, un, limon suyu ve ezilmiş sarımsak pürüzsüz olana kadar çırpılır. Sarımsak, bu çorbanın ruhudur; bu nedenle terbiyenin içinde bolca kullanılması lezzeti katlar. Terbiyeyi çorbaya eklerken kesilmemesi için "temperleme" işlemi yapılır: Kaynayan çorba suyundan bir kepçe alınıp yavaşça terbiyeye eklenir ve karıştırılır. Ilınan terbiye, tencereye yavaş yavaş dökülürken çorba sürekli karıştırılır.