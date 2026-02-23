EVDE KÖFTE NASIL YAPILIR?

Evde köfte nasıl yapılır? Bu tarif için öncelikle doğru kıyma seçimi önemlidir. Orta yağlı dana kıyma, köftenin hem yumuşak hem de lezzetli olmasını sağlar. Kıyma; soğan, ekmek içi ve baharatlarla yoğrularak homojen bir harç elde edilir. Hazırlanan harç dinlendirilir ve ardından şekil verilerek pişirilir.

Köfte tavada, fırında veya ızgarada hazırlanabilir. Her yöntem farklı bir lezzet sunar. Ancak önemli olan köftenin kurumadan pişirilmesidir. Ev yapımı köfte, katkısız içeriği sayesinde hazır ürünlere göre çok daha güvenli bir alternatif olarak kabul edilir.

EVDE KÖFTE MALZEMELERİ

Ev ortamında doğal köfte için gereken malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz;

Ev yapımı köfte için gerekli malzemeler şunlardır:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1 su bardağı bayat ekmek içi veya galeta unu

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

İsteğe bağlı ince kıyılmış maydanoz

Malzemelerin taze olması, köftenin lezzetini doğrudan etkiler. Özellikle soğanın fazla suyu sıkılmalıdır.

EVDE KÖFTE TARİFİ

Evde köfte tarifi için detayları adım adım aşağıda bulabilirsiniz;

Kıymayı geniş bir kaba alın.

Rendelenmiş soğanın suyunu hafifçe sıkarak kıymaya ekleyin.

Ekmek içi, yumurta ve baharatları ilave edin.

Tüm malzemeleri en az 8 ya da 10 dakika boyunca iyice yoğurun.

Harcı üzeri kapalı şekilde buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.

Orta ateşte ısıtılmış tavada her iki tarafını yaklaşık 3-4 dakika pişirin.

Köfteleri çok sık çevirmemek, içinin sulu kalmasını sağlar.

EVDE KÖFTE YAPMAK KOLAY MI?