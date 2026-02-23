Canlı
        Haberler Yemek Yapma Evde lavaş nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı lavaş tarifi ymk

        Evde lavaş nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı lavaş tarifi

        Lavaş, mutfağımızın en temel ve en pratik ekmek çeşitlerinden biridir. Katkı maddesi içermeyen, yumuşacık ve incecik lavaşları evde yapmak sandığınızdan çok daha kolaydır. Sadece birkaç basit malzeme ile doğal ve lezzetli lavaş hazırlayabilirsiniz. Peki evde lavaş nasıl yapılır? İşte detaylar…

        Giriş: 23.02.2026 - 10:38
        Evde lavaş nasıl yapılır?

        EVDE LAVAŞ NASIL YAPILIR?

        Evde lavaş nasıl yapılır? Bu tarif için temel olarak un, su, tuz ve az miktarda maya kullanılır. Hamur yoğrulduktan sonra dinlendirilir, bezelere ayrılır ve ince şekilde açılarak tavada pişirilir. Lavaşın ince açılması ve yüksek ısıda kısa sürede pişirilmesi, yumuşak kalmasını sağlar. Ev yapımı lavaş, market ürünlerine göre daha doğal ve katkısızdır. Özellikle döner, dürüm ve kahvaltılık tariflerde gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

        EVDE LAVAŞ MALZEMELERİ

        Evde lavaş malzemeleri şöyledir;

        • 3 su bardağı un
        • 1 su bardağı ılık su
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 tatlı kaşığı instant maya
        • 1 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı)

        Malzemelerin oda sıcaklığında olması, hamurun daha iyi kıvam almasını sağlar. Un miktarı kontrollü şekilde ayarlanmalıdır. Hamur ele yapışmayan, yumuşak bir kıvamda olmalıdır.

        EVDE LAVAŞ TARİFİ

        Evde lavaş tarifi aşağıda verildiği gibidir;

        • Geniş bir kaba un ve tuzu alın.
        • Ortasını havuz gibi açıp maya ve ılık suyu ekleyin.
        • Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
        • Hamurun üzerini kapatıp 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.
        • Mayalanan hamuru 6-8 eşit bezeye ayırın.
        • Her bezeyi un serperek ince ve yuvarlak şekilde açın.
        • Isıtılmış tavada her iki tarafını yaklaşık 30-40 saniye pişirin.

        Pişen lavaşları temiz bir bezin içine alarak üst üste koyarsanız yumuşak kalır.

        EVDE LAVAŞ TARİFİ KOLAY MI?

        Ev ortamında doğal lavaş yapmak oldukça kolaydır ve özel ekipman gerektirmez. Sadece bir tava ve oklava yeterlidir. Hamur dinlendirme süresi dışında hazırlık aşaması kısa sürer. İlk denemede bile başarılı sonuç almak mümkündür.

        Ayrıca maya kullanmadan da lavaş yapılabilir. Mayasız tarifler daha hızlı hazırlanır ve özellikle acil durumlarda pratik bir alternatiftir.

        EVDE LAVAŞ TARİFİ PÜF NOKTALARI

        Evde kolay lavaş için bazı püf noktalar;

        • Hamur çok sert olmamalıdır. Yumuşak kıvam önemlidir.
        • Lavaş ince açılmalıdır, kalın açılırsa sert olabilir.-
        • Tava mutlaka iyice ısınmış olmalıdır.
        • Pişirme süresi kısa tutulmalıdır. Fazla pişirmek kurumasına neden olur.
        • Pişen lavaşları üst üste koyup üzerini örtmek yumuşak kalmasını sağlar.

        LAVAŞ ile NELER YAPILABİLİR?

        Lavaş oldukça çok yönlü bir ekmektir. Tavuk dürüm, et döner dürüm ve köfte dürüm hazırlayabilirsiniz. Kahvaltıda peynirli veya yumurtalı dürüm yapabilir, içine sebze ve yeşillik ekleyerek hafif öğünler oluşturabilirsiniz.

        Ayrıca lavaşı üçgen kesip fırında kızartarak çıtır cips yapabilir, tortilla pizza hazırlayabilir ya da börek yapımında kullanabilirsiniz. Tatlı tariflerde ise arasına çikolata sürerek pratik atıştırmalıklar hazırlamak mümkündür.

        LAVAŞ HAMURU KAÇ DAKİKADA MAYALANIR?

        Lavaş hamurunun mayalanma süresi ortam sıcaklığına ve kullanılan maya türüne göre değişir. Genellikle 30 ila 45 dakika arasında mayalanması yeterlidir. Ilık bir ortamda bekletilen hamur daha hızlı kabarır ve ideal kıvama ulaşır.

        Instant maya kullanıldığında süreç daha pratik ilerler. Yaş maya tercih ediliyorsa önce ılık su içinde eritilip birkaç dakika aktifleşmesi beklenmelidir. Soğuk ortamlarda ise mayalanma süresi 1 saate kadar uzayabilir.

        Hamurun mayalandığını anlamak için hacminin yaklaşık iki katına çıkmış olması gerekir. Parmağınızla hafifçe bastırdığınızda çöküp yavaşça eski haline dönüyorsa mayalanma tamamlanmıştır.

        Eğer mayasız lavaş yapıyorsanız bekleme süresi çok daha kısadır. Bu durumda hamuru sadece 10-15 dakika dinlendirmek yeterlidir. Dinlendirme, hamurun daha kolay açılmasını sağlar.

