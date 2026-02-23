EVDE MAYONEZ NASIL YAPILIR?

Evde mayonez yapımının temel mantığı yumurta sarısı ile yağı kontrollü şekilde emülsiyon haline getirmektir. Yani yağı azar azar ekleyerek sürekli çırpmak gerekir. Bu işlem doğru yapıldığında pürüzsüz, yoğun kıvamlı ve parlak bir mayonez elde edilir.

Tarif için en önemli nokta, tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Soğuk malzemeler kıvamın tutmamasına neden olabilir. Blender ya da el çırpıcısı kullanarak birkaç dakika içinde kıvamlı bir mayonez hazırlayabilirsiniz.

EVDE MAYONEZ MALZEMELERİ

Ev yapımı mayonez için gerekli malzemeler oldukça basittir;

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı ayçiçek yağı (zeytinyağı da kullanılabilir)

1 yemek kaşığı limon suyu veya sirke

1 çay kaşığı hardal (isteğe bağlı)

Tuz

Daha yoğun aromalı bir lezzet için sarımsak veya karabiber de eklenebilir.

EVDE MAYONEZ TARİFİ

Evde mayonez tarifi için aşamalar şöyledir;

Bir karıştırma kabına yumurta sarısını alın.

Üzerine tuz ve hardalı ekleyip birkaç saniye çırpın.

Ardından yağı çok ince bir akışla eklerken sürekli çırpmaya devam edin.

İlk aşamada yağı damla damla eklemek önemlidir. Karışım koyulaşmaya başladığında yağı daha rahat ekleyebilirsiniz.

Kıvam almaya başlayan mayoneze limon suyu ya da sirkeyi ilave edin.

Birkaç dakika daha çırptıktan sonra pürüzsüz ve yoğun kıvamlı ev yapımı mayonez hazırdır.

Cam kavanoza alarak buzdolabında 2-3 gün saklayabilirsiniz.

EVDE KOLAY MAYONEZ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Ev ortamında doğal mayonez için püf noktalar;

Malzemeler mutlaka oda sıcaklığında olmalı.

Yağ ilk etapta çok yavaş eklenmeli.

Mayonez kesilirse bir kaşık ılık su ekleyip yeniden çırparak toparlayabilirsiniz.

El blenderı kullanıyorsanız tüm malzemeleri dar ve uzun bir kaba koyup blenderı dipten başlatarak yukarı doğru çekmek hızlı sonuç verir.

Bu püf noktaları sayesinde her seferinde tutan bir mayonez hazırlayabilirsiniz.

EVDE MAYONEZ TARİFİ KOLAY MI?

Kolay mayonez tarifi ev ortamında da mümkündür. Toplam hazırlık süresi 5 ila 7 dakikayı geçmez. Hazır ürünlere göre çok daha doğal ve katkısızdır. Özellikle evde hamburger, sandviç, köfte ya da salata hazırlıyorsanız kendi mayonezinizi yapmak hem ekonomik hem de sağlıklı bir alternatiftir.