        Evde mayonez nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı mayonez tarifi

        Evde mayonez nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı mayonez tarifi

        Evde mayonez yapmak sandığınızdan çok daha pratik ve sağlıklıdır. Katkı maddesi içermeyen, tamamen doğal malzemelerle hazırlanan ev yapımı mayonez; sandviçlerden salatalara, köfteden patates kızartmasına kadar pek çok tarifte güvenle kullanılabilir. Üstelik kıvamını ve lezzetini damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Peki evde mayonez nasıl yapılır?

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 10:33
        Evde mayonez nasıl yapılır?

        EVDE MAYONEZ NASIL YAPILIR?

        Evde mayonez yapımının temel mantığı yumurta sarısı ile yağı kontrollü şekilde emülsiyon haline getirmektir. Yani yağı azar azar ekleyerek sürekli çırpmak gerekir. Bu işlem doğru yapıldığında pürüzsüz, yoğun kıvamlı ve parlak bir mayonez elde edilir.

        Tarif için en önemli nokta, tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Soğuk malzemeler kıvamın tutmamasına neden olabilir. Blender ya da el çırpıcısı kullanarak birkaç dakika içinde kıvamlı bir mayonez hazırlayabilirsiniz.

        EVDE MAYONEZ MALZEMELERİ

        Ev yapımı mayonez için gerekli malzemeler oldukça basittir;

        • 1 adet yumurta sarısı
        • 1 su bardağı ayçiçek yağı (zeytinyağı da kullanılabilir)
        • 1 yemek kaşığı limon suyu veya sirke
        • 1 çay kaşığı hardal (isteğe bağlı)
        • Tuz

        Daha yoğun aromalı bir lezzet için sarımsak veya karabiber de eklenebilir.

        EVDE MAYONEZ TARİFİ

        Evde mayonez tarifi için aşamalar şöyledir;

        • Bir karıştırma kabına yumurta sarısını alın.
        • Üzerine tuz ve hardalı ekleyip birkaç saniye çırpın.
        • Ardından yağı çok ince bir akışla eklerken sürekli çırpmaya devam edin.
        • İlk aşamada yağı damla damla eklemek önemlidir. Karışım koyulaşmaya başladığında yağı daha rahat ekleyebilirsiniz.
        • Kıvam almaya başlayan mayoneze limon suyu ya da sirkeyi ilave edin.
        • Birkaç dakika daha çırptıktan sonra pürüzsüz ve yoğun kıvamlı ev yapımı mayonez hazırdır.
        • Cam kavanoza alarak buzdolabında 2-3 gün saklayabilirsiniz.

        EVDE KOLAY MAYONEZ TARİFİ PÜF NOKTALARI

        Ev ortamında doğal mayonez için püf noktalar;

        • Malzemeler mutlaka oda sıcaklığında olmalı.
        • Yağ ilk etapta çok yavaş eklenmeli.
        • Mayonez kesilirse bir kaşık ılık su ekleyip yeniden çırparak toparlayabilirsiniz.
        • El blenderı kullanıyorsanız tüm malzemeleri dar ve uzun bir kaba koyup blenderı dipten başlatarak yukarı doğru çekmek hızlı sonuç verir.

        Bu püf noktaları sayesinde her seferinde tutan bir mayonez hazırlayabilirsiniz.

        EVDE MAYONEZ TARİFİ KOLAY MI?

        Kolay mayonez tarifi ev ortamında da mümkündür. Toplam hazırlık süresi 5 ila 7 dakikayı geçmez. Hazır ürünlere göre çok daha doğal ve katkısızdır. Özellikle evde hamburger, sandviç, köfte ya da salata hazırlıyorsanız kendi mayonezinizi yapmak hem ekonomik hem de sağlıklı bir alternatiftir.

        SARIMSAKLI MAYONEZ MALZEMELERİ ve TARİFİ

        Sarımsaklı mayonez, klasik mayonezin daha aromatik ve güçlü lezzetli bir versiyonudur. Özellikle hamburger, sandviç, patates kızartması, tavuk tarifleri ve deniz ürünleriyle mükemmel uyum sağlar. Evde yapılan sarımsaklı mayonez hem katkısız hem de taze olduğu için hazır soslara göre çok daha lezzetlidir. İşte malzemeler ve tarif;

        • 1 adet yumurta sarısı
        • 1 su bardağı ayçiçek yağı
        • 1 yemek kaşığı limon suyu
        • 1 çay kaşığı hardal (isteğe bağlı)
        • 1 ya da 2 diş ezilmiş sarımsak
        • Tuz

        Bu malzemeleri kullanarak şu tarifi uygulayabilirsiniz;

        • Daha hafif bir versiyon için yağ miktarı biraz azaltılabilir ya da yarı yarıya yoğurt eklenebilir.
        • Bir karıştırma kabına yumurta sarısını, tuzu ve hardalı alın.
        • Çırpmaya başlayın.
        • Yağı ilk etapta çok ince bir akışla ve yavaş yavaş ekleyin.
        • Sürekli çırpmaya devam ederek karışımın koyulaşmasını sağlayın.
        • Mayonez kıvam aldıktan sonra limon suyunu ilave edin.
        • Son olarak ezilmiş sarımsağı ekleyip kısa süre daha çırpın.

        Tüm malzemeler homojen şekilde karıştığında sosunuz hazırdır.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
