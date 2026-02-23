Evde nar ekşisi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı nar ekşisi tarifi

EVDE NAR EKŞİSİ NASIL YAPILIR?

Evde nar ekşisi nasıl yapılır? Bu tarifin yapılışına ilk etapta taze narların sıkılması ve uzun süre kısık ateşte kaynatılması ile gerçekleşir. Önce narlar yıkanır ve posası ayrılarak suyu sıkılır. Ardından bu nar suyu, kısık ateşte kaynatılarak yoğun kıvam alana kadar pişirilir.

Kaynama sırasında nar suyu doğal olarak koyulaşır ve ekşimsi tat ortaya çıkar. Hazırlanan nar ekşisi, salatalarda ve et yemeklerinde kullanılabilir. Evde yapılan nar ekşisi, hazır ürünlere göre çok daha doğal ve katkısızdır.

EVDE NAR EKŞİSİ MALZEMELERİ

Ev yapımı nar ekşisi için gerekli malzemeler oldukça basittir. Bunları aşağıda görebilirsiniz;

5 ya da 6 adet olgun nar

1-2 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

İsteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı limon suyu

Malzemelerin taze ve kaliteli olması, nar ekşisinin lezzetini doğrudan etkiler. Şeker ve tuz miktarı damak zevkine göre ayarlanabilir.

EVDE NAR EKŞİSİ TARİFİ

Evde nar ekşisi tarifi aşağıda verilmiştir. Detaylar;