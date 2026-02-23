Canlı
        Evde nar ekşisi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı nar ekşisi tarifi

        Evde nar ekşisi nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı nar ekşisi tarifi

        Nar ekşisi, yemeklere tat ve aroma katmanın yanı sıra sağlığa faydalarıyla da bilinir. Evde doğal ve katkısız nar ekşisi yapmak, ekonomik ve güvenli bir seçenek sunar. Bu tarifle mutfağınızda kolayca lezzetli ve yoğun aromalı nar ekşisi hazırlayabilirsiniz. Peki evde nar ekşisi nasıl yapılır? İşte tarifin detayları…

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 11:31
        Evde nar ekşisi nasıl yapılır?

        EVDE NAR EKŞİSİ NASIL YAPILIR?

        Evde nar ekşisi nasıl yapılır? Bu tarifin yapılışına ilk etapta taze narların sıkılması ve uzun süre kısık ateşte kaynatılması ile gerçekleşir. Önce narlar yıkanır ve posası ayrılarak suyu sıkılır. Ardından bu nar suyu, kısık ateşte kaynatılarak yoğun kıvam alana kadar pişirilir.

        Kaynama sırasında nar suyu doğal olarak koyulaşır ve ekşimsi tat ortaya çıkar. Hazırlanan nar ekşisi, salatalarda ve et yemeklerinde kullanılabilir. Evde yapılan nar ekşisi, hazır ürünlere göre çok daha doğal ve katkısızdır.

        EVDE NAR EKŞİSİ MALZEMELERİ

        Ev yapımı nar ekşisi için gerekli malzemeler oldukça basittir. Bunları aşağıda görebilirsiniz;

        • 5 ya da 6 adet olgun nar
        • 1-2 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • İsteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı limon suyu

        Malzemelerin taze ve kaliteli olması, nar ekşisinin lezzetini doğrudan etkiler. Şeker ve tuz miktarı damak zevkine göre ayarlanabilir.

        EVDE NAR EKŞİSİ TARİFİ

        Evde nar ekşisi tarifi aşağıda verilmiştir. Detaylar;

        • Narları iyice yıkayın ve ikiye bölerek suyunu sıkın.
        • Elde edilen nar suyunu süzgeçten geçirerek posasından ayırın.
        • Nar suyunu derin bir tencereye alın ve kısık ateşte kaynamaya bırakın.
        • Kaynama sırasında köpük oluşursa temiz bir kaşıkla alın.
        • Suyun yoğunlaşması ve koyu renk alması için yaklaşık 1-2 saat kısık ateşte pişirin.
        • İsteğe bağlı olarak tuz ve şeker ekleyerek karıştırın.
        • Yoğun kıvam aldıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

        Soğuyan nar ekşisini cam kavanoz veya şişelerde saklayabilirsiniz.

        EVDE NAR EKŞİSİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

        Narların olgun ve sulu olması ekşinin aroması için çok önemlidir. Püf noktaları aşağıda bulabilirsiniz;

        • Kısık ateşte uzun süre pişirmek, nar ekşisinin hem kıvamını hem de rengini korur.
        • Kaynama sırasında sık sık karıştırmak, dibi tutmasını ve yanmasını önler.
        • Şeker ve tuz eklerken dikkatli olmak gerekir. Fazla şeker ekşi tadı bastırabilir.
        • Hazırlanan nar ekşisi, temiz cam kavanozlarda saklandığında aylarca bozulmadan kullanılabilir.

        DOĞAL VE KOLAY NAR EKŞİSİ YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

        Evet, evde doğal ve kolay nar ekşisi yapmak mümkündür. Hazır paketli ürünlerdeki koruyucu ve katkı maddeleri yerine, sadece taze nar ve birkaç temel malzeme kullanarak sağlıklı bir ekşi elde edebilirsiniz.

        Ev yapımı nar ekşisi, yemeklere lezzet ve doğal renk katar. Ayrıca tarif çok basittir ve mutfakta fazla zaman harcamadan hazırlanabilir. Ev ortamında yapılan nar ekşisi, tamamen doğal olduğundan sağlıklı beslenme programlarına da uyumludur.

        NAR EKŞİSİ NASIL SAKLANIR?

        Ev yapımı nar ekşisini uzun süre taze tutmak için saklama yöntemi oldukça önemlidir. Öncelikle nar ekşisini tamamen soğuttuktan sonra temiz ve kuru cam kavanoz veya şişelere aktarın.

        • Buzdolabında Saklama: Cam kavanozları sıkıca kapattıktan sonra buzdolabında 3-6 ay boyunca güvenle saklayabilirsiniz.
        • Derin Dondurucuda Saklama: Daha uzun süreli saklamak isterseniz nar ekşisini küçük porsiyonlar hâlinde dondurucuya koyabilirsiniz.

        Nar ekşisini nem ve ısıdan uzak tutmak çok önemlidir. Aksi takdirde ekşi bozulabilir veya fermente olabilir.

