Hazır gıdalara güvenin azaldığı bir dönemde mutfakta küçük ama kritik dönüşümler yaşanıyor. Onlardan biri de tariflerin görünmez kahramanı sayılan pirinç ununu evde hazırlamak. Dışarıdan alınan ürünle ev yapımı arasındaki fark sadece tazelik değil; besin değeri, aroma ve kullanım performansı da değişiyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda Evde pirinç unu nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pirinç unu tarifi hakkında merak edilenleri derledik.

PİRİNÇ UNU NEDİR?

Pirinç unu, adından da anlaşılacağı gibi beyaz ya da kahverengi pirincin öğütülmesiyle elde edilen, gluten içermeyen bir tahıl unudur. Bu özelliği onu yalnızca çölyak hastaları için değil, sindirim hassasiyeti yaşayan veya buğday bazlı ürünleri azaltmak isteyen kişiler için de önemli bir alternatif haline getirir. Yapısal olarak buğday ununa göre daha ince partiküllüdür ve nişasta oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle hamur işlerinde kabarma değil, daha çok yumuşaklık ve bağlayıcılık sağlar.

REKLAM Bebek mamalarından kozmetiğe, hazır çorbalardan Asya mutfağına kadar çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bunun nedeni nötr aromalı olmasıdır. Yani yemeğin tadını baskılamaz, sadece dokusunu değiştirir. Bu yüzden özellikle hassas tariflerde tercih edilir. Sosu koyulaştırır ama un kokusu bırakmaz. Kekleri ağırlaştırmaz ama nemli tutar. Kızartmalarda çıtır bir yüzey oluşturur ama yağ çekmez. Beyaz pirinçten üretilen versiyonu daha rafine ve pürüzsüz bir doku sunarken, tam pirinçten elde edilen pirinç unu daha liflidir ve besin değeri daha yüksektir. Günümüzde rafine karbonhidratı azaltma eğilimi arttıkça ikinci tür daha çok tercih edilmeye başlamıştır. EVDE PİRİNÇ UNU NASIL YAPILIR? Evde pirinç unu yapmak sanıldığından daha kolaydır ancak doğru sonuç için birkaç kritik detay vardır. En önemli konu pirincin kuru değil kontrollü nemli öğütülmesidir. Direkt kuru pirinci çekmek çoğu zaman pütürlü bir sonuç verir ve mutfak robotunu zorlar. İlk aşamada pirinç mutlaka yıkanır. Bu işlem sadece hijyen için değil, fazla yüzey nişastasını azaltmak için de yapılır. Ardından pirinç yaklaşık 2 ila 3 saat suda bekletilir. Bu adım tanenin sertliğini kırar ve öğütmeyi kolaylaştırır. Bekletme süresi kısa tutulursa un iri kalır, uzun tutulursa nişasta yapısı bozulur. Sonrasında pirinç süzülür ve tamamen kurutulmaz. Hafif nemli kalması gerekir. Temiz bir bez üzerinde yaklaşık yarım saat bekletmek idealdir. Bu noktadan sonra güçlü bir blender ya da kahve öğütücü kullanılarak çekilir. Tek seferde fazla miktar koymak yerine küçük partiler halinde öğütmek daha homojen sonuç verir.

REKLAM Öğütülen karışım ince bir elekten geçirilir. Kalan iri parçalar tekrar çekilir. Bu işlem aslında pirinç ununun kalitesini belirleyen en kritik aşamadır. Son olarak elde edilen un geniş bir tepsiye yayılarak oda sıcaklığında birkaç saat dinlendirilir. Böylece nem dengelenir ve topaklanma önlenir. EVDE PİRİNÇ UNU TARİFİ Gerekli malzemeler 2 su bardağı pirinç

Su

Geniş bez ya da kağıt havlu

Blender veya öğütücü

İnce elek 3 adımda pirinç unu elde edilir: Yumuşatma aşaması pirincin 2 saat suda bekletilmesidir.

Öğütme aşaması küçük porsiyonlarla çekilmesidir.

Stabilizasyon aşaması ise eleme ve dinlendirme sürecidir. PİRİNÇ UNU İLE NELER YAPILIR? Pirinç unu mutfakta tek bir kategoriye ait değildir. Tatlı, tuzlu, sıcak, soğuk birçok tarifte işlevsel rol oynar. Özellikle dokuyu değiştirme gücü nedeniyle şeflerin teknik malzemesi sayılır. Tatlılarda kullanımı en yaygın alanlardan biridir. Sütlü tatlılarda kıvam verici olarak nişastaya alternatif olur. Muhallebi daha parlak ve ipeksi olur. Kurabiyelerde ağızda dağılan yapı sağlar. Keklerde ise klasik kabarma beklenmez ama nemli bir sonuç elde edilir. REKLAM Tuzlu tariflerde daha çok kaplama ve bağlayıcı görevi görür. Köfte harcında ekmek yerine kullanıldığında daha hafif bir yapı oluşur. Balık kızartmalarında ince çıtır bir tabaka oluşturur. Çorbalarda un kavurma kokusu olmadan koyulaştırıcıdır.

Asya mutfağında ise temel malzemelerden biridir. Noodle, mochi, pirinç keki ve buharda pişen hamurlar tamamen pirinç unu temellidir. Çünkü elastikiyet değil, yumuşak çiğnenebilir yapı hedeflenir. Bebek beslenmesinde tercih edilmesinin sebebi ise alerjen riskinin düşük olması ve kolay sindirilmesidir. Ancak bu noktada tam pirinç unu yerine rafine versiyon kullanılır çünkü lif oranı düşük olmalıdır. PİRİNÇ UNU TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Gluten içermemesi her zaman sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmez. Pirinç unu yüksek glisemik indeksli bir besindir. Yani hızlı enerji sağlar fakat kan şekerini hızlı yükseltir. Diyabet eğilimi olan kişiler porsiyon kontrolü yapmalıdır. Bir diğer önemli konu arsenik birikimi riskidir. Pirinç suyu çok seven bir bitkidir ve yetiştiği toprakta ağır metal tutma ihtimali yüksektir. Bu nedenle tek tip tahıla dayalı beslenme önerilmez. Farklı unlarla dönüşümlü tüketim daha sağlıklıdır. Ev yapımı pirinç ununda saklama koşulları da önemlidir. İçinde doğal nem bulunduğu için hava almayan kapta ve serin ortamda tutulmalıdır. Aksi halde kısa sürede kokulaşır ve böceklenebilir.