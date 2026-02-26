Canlı
        Haberler Yemek Yapma Diğer Tarifler Evde pul biber nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pul biber tarifi

        Evde pul biber nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı pul biber tarifi

        Pul biber mutfakta küçük bir dokunuş gibi görünse de yemeğin karakterini değiştiren güçlü bir malzeme. Hazır ürünlerde karşılaşılan renk kaybı ve aroma eksikliği ise çoğu kişiyi evde yapım yöntemlerine yöneltiyor. Asıl mesele yalnızca biberi kurutmak değil; doğru cinsi seçmek, güneşte mi yoksa fırında mı kurutulacağına karar vermek ve öğütme derecesini ayarlamak. Sizler için hazırladığımız yazımızda evde pul biber yapmanın tüm detaylarını sizler için derledik.

        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 13:51
        Evde pul biber nasıl yapılır?

        Ev yapımı pul biberde en kritik aşama nem kontrolüdür. Yeterince kurutulmayan biber kısa sürede küflenebilir, fazla kurutulan ise aromasını kaybedebilir. Çekirdek oranı, tuz ekleme zamanı ve saklama koşulları da sonucu doğrudan etkiliyor. İşte, evde pul biber yapımının püf noktaları.

        EVDE PUL BİBER TARİFİ

        • 1,5 kg kırmızı kapya biber veya etli kırmızı köy biberi
        • 4–6 adet acı kırmızı biber
        • 1–1,5 yemek kaşığı kaya tuzu
        • 2–3 yemek kaşığı zeytinyağı

        Yapılışı

        Biberleri seç ve ayıkla

        Biberleri tamamen kurula. Üzerinde su kalırsa küflenme riski artar.

        Çekirdek ve damar kararını ver

        Daha acı ve daha sert karakter için çekirdeklerin bir kısmını bırakabilirsin. Daha dengeli ve aroması öne çıkan bir sonuç istiyorsan çekirdekleri ve beyaz damarları mümkün olduğunca temizle.

        Doğra ve kurutmaya hazırla

        Biberleri ortadan ikiye veya üçe kes. Sonra ince uzun şeritler halinde doğra.

        Güneşte kurutma istersen, biberleri temiz bir bezin veya tülbentin üzerine tek sıra diz.

        Üstünü ince bir tül ile örtebilirsin.

        Günde 1–2 kez çevirdikten sonra havanın durumuna göre 2 ila 4 gün arasında kuruma işlemi tamamlanabilir.

        Fırında kurutmak istersen, fırını 60–70 dereceye ayarla. Mümkünse fanlı kullan.

        Biberleri yağlı kağıt serili tepsiye tek sıra diz.

        Nemin çıkması için fırın kapağını çok az aralık bırak

        3–6 saat arası sürebilir.

        EVDE PUL BİBER YAPMANIN PÜF NOKTALARI

        Ev yapımı pul biberin kaderi yüzde 90 kurutmada yazılır. Biberin içinde nem kaldıysa kavanozda topaklanma, küf veya ekşime olur. Kurutma bitti sanıp erken çekmek en sık yapılan hata.

        Kapya biber tek başına tatlı ve aromatik bir pul biber verir. Daha gerçek pul biber karakteri için etli kırmızı biber + bir miktar acı biber karışımı daha iyi sonuç verir. Çok sulu biberler kurutmayı uzatır, sabır ister.

        Kalın parçalar nem tutar, ince parçalar yanar. Eşit doğradığında hem renk hem aroma daha stabil olur.

        Çekirdekler acılığı artırır ama aynı zamanda daha pürüzlü bir ağız hissi yaratabilir. Dengeli bir sonuç için çekirdeklerin bir kısmını bırakıp bir kısmını ayıklamak iyi bir orta yol.

        Tek seferde uzun çekersen bir kısmı toz olur, bir kısmı iri kalır. Kısa kısa çalıştırıp ara ara karıştırmak dokuyu eşitler.

        Tuz, saklamaya destek olur. Yağ ise aromayı güçlendirir ama raf ömrü disiplin ister. Benim önerim: uzun saklama hedefliyorsan yağı minimumda tut, yemek yaparken yağla buluştur.

        Doğru kurutulmuş pul biberin kokusu net, biber kokusudur. Eğer nemli, ekşimsi ya da bayat bir koku alıyorsan saklamadan önce tekrar kurut.

        EV YAPIMI PUL BİBER SAKLAMANIN KOŞULLARI

        Evde yaptığın pul biber, doğru saklanırsa aylarca canlı kalır.

        Pul biber ışıkta rengini kaybeder. En iyisi kapalı dolap.

        Kavanoza kaşık daldırırken kaşığın kuru olması şart. Buhar çıkan tencerenin üstünde kavanozu açmak da büyük hata; buhar nem taşır.

        Yağlı pul biber daha çabuk aroma verir ama uzun bekleyince tadı ağırlaşabilir. Yağlı yaptıysan daha küçük kavanozlara böl, sık aç-kapa ile ana kavanozu yıpratma.

        Topaklanma hafifse pul biber nem çekmiştir. Tepsiye yayıp 50–60 derecede 20–30 dakika fırında kısa bir kurutma yapabilirsin.

