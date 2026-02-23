Canlı
        Evde simit nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı simit tarifi

        Evde simit nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı simit tarifi

        Simit, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Evde yapılan simit, katkısız ve taze malzemelerle hazırlandığında ekonomik ve sağlıklıdır. Bu tarifle, çıtır çıtır dış yüzeyi ve yumuşak iç dokusuyla ev yapımı simit hazırlayabilirsiniz. Peki evde simit nasıl yapılır? Detayları yazının devamında bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 11:28
        Evde simit nasıl yapılır?

        EVDE SİMİT NASIL YAPILIR?

        Evde simit nasıl yapılır? Söz konusu tarif, hamurun doğru kıvamda hazırlanması ve susamla kaplanmasıyla başlar. Öncelikle un, maya, tuz ve şekerle yoğrulan hamur dinlendirilir. Daha sonra şekil verilen simitler pekmezli suya batırılarak susama bulanır ve fırında pişirilir. Bu yöntemle yapılan simit, hem çıtır hem de yumuşak dokusunu korur. Evde yapılan simit, hazır ürünlere göre daha doğal ve düşük katkı maddeli olduğu için özellikle kahvaltılarda güvenle tüketilebilir.

        EVDE SİMİT MALZEMELERİ

        Ev yapımı simit için gerekli malzemeler şunlardır;

        • 4 su bardağı un
        • 1 paket instant maya
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 tatlı kaşığı toz şeker
        • 1 su bardağı ılık su
        • 3 yemek kaşığı pekmez
        • 2 yemek kaşığı susam
        • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

        Malzemelerin taze ve kaliteli olması, simidin lezzetini ve çıtırlığını doğrudan etkiler.

        EVDE SİMİT TARİFİ

        Evde simit tarifi aşağıda verilmiştir;

        • Un, maya, tuz ve şekeri bir kaba alarak karıştırın.
        • Ilık suyu ve sıvı yağı ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.
        • Hamuru üzeri kapalı şekilde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
        • Mayalanan hamurdan eşit parçalar koparıp uzun şeritler hâline getirin ve simit şeklini verin.
        • Pekmez ve su karışımına batırıp ardından susama bulayın.
        • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

        Sıcak servis edin, dışı çıtır içi yumuşak simitleriniz hazır!

        EVDE SİMİT TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

        Bunların en başında hamurun kıvamı çok önemlidir. Yani ne çok sert ne de çok cıvık olmamalıdır. İşte detaylar;

        • Susama bulamadan önce simidi pekmezli suya batırmak, susamın yapışmasını sağlar.
        • Fırını önceden ısıtmak, simidin eşit şekilde pişmesini ve çıtır olmasını sağlar.
        • Hamuru dinlendirmek, mayalanmayı ve simidin kabarmasını sağlar.

        EVDE SİMİT YAPMAK KOLAY MI?

        Ev ortamında kolay simit tarifi için belirli püf noktalar vardır. Mayalanma süresine ve fırın ayarına dikkat etmek yeterlidir. Ev yapımı simit, hazır ürünlerden farklı olarak katkısızdır ve damak zevkine göre tatlandırılabilir.

        SİMİT KALORİSİ

        Ortalama bir adet (100 gram) ev yapımı simit yaklaşık 250 ya da 280 kalori içerir. İçerdiği un, pekmez ve yağ oranına göre kalori değişebilir. Yanında peynir ve çay ile kahvaltıda tüketildiğinde dengeli bir öğün oluşturur.

        DİYETTE SİMİT YENİR Mİ?

        Diyet dönemlerinde simit tüketimi porsiyon ve malzeme seçimine bağlıdır. Ev yapımı simit, daha düşük katkı maddesi içerdiği için kontrollü şekilde diyet programına dahil edilebilir.

        SİMİT NASIL SAKLANIR?

        Ev yapımı simit, taze tüketildiğinde en lezzetli halini alır. Ancak doğru şekilde saklandığında birkaç gün boyunca tazeliğini koruyabilir. Simitleri oda sıcaklığında saklamak için temiz bir bez veya hava geçirmez poşet içinde muhafaza edebilirsiniz. Bu yöntemle 1 ya da 2 gün boyunca çıtır dokusunu korur.

        • Buzdolabında Saklama: Daha uzun süre tazeliğini korumak için simitleri buzdolabında saklayabilirsiniz. Buzdolabında 3-4 gün boyunca tazeliğini korur, ancak dış yüzeyi hafifçe yumuşayabilir.
        • Dondurarak Saklama: Simitleri uzun süre saklamak isterseniz pişirildikten sonra tamamen soğutup tek tek streç filmle sararak dondurucuya koyabilirsiniz. Dondurulmuş simitleri ihtiyacınız olduğunda oda sıcaklığında veya fırında kısa süre ısıtarak tekrar taze gibi tüketebilirsiniz.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
