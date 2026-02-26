Canlı
        Haberler Yemek Yapma Evde su böreği nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı su böreği tarifi

        Evde su böreği nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı su böreği tarifi

        Mutfakta zaman ayırdığında karşılığını en cömert veren tariflerden biri su böreği. Dışı hafif diri, içi kat kat yumuşak dokusuyla ustalık işi gibi görünse de aslında yöntemini öğrendikten sonra oldukça yönetilebilir bir süreç sunuyor. Hamurun kıvamından haşlama süresine kadar küçük ayrıntılar sonucu doğrudan etkiliyor ve tam da bu yüzden pek çok kişi nerede hata yaptığını merak ediyor. Peki, evde su böreği nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı su böreği tarifi nasıl olmalıdır?

        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 13:54
        Evde su böreği nasıl yapılır?

        Bazı tarifler vardır ki sadece yemek değil aynı zamanda bir ritüel gibidir; su böreği tam olarak o kategoriye girer. Katları tek tek açmak, kısa süre haşlayıp toparlamak ve tepside doğru sıralamayı kurmak aslında sanıldığından daha sistemli bir işleyişe dayanır. İşte, evde su böreği yapılırken dikkat edilmesi gereken detaylar.

        EVDE SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

        Su böreği aslında iki farklı ustalığın birleşimidir: hamur yönetimi ve doğrulanmış sabır. Evde yapılırken en çok zorlayan tarafı da budur çünkü çoğu kişi böreği sadece tarif olarak görür, oysa süreç yönetimi gerektirir. Hamurun kıvamı, dinlenme süresi, haşlama aşaması ve katmanların kurulumu doğru ilerlemezse sonuç ya hamur kalır ya da kurur.

        İlk adım hamuru doğru kurmaktır. Yumurtalar geniş bir kaba kırılır, tuz eklenir ve azar azar un verilerek sertçe ama elastik bir hamur yoğrulur. Burada amaç kulak memesi değil, makarna hamuruna yakın bir sertliktir. Çünkü haşlama sırasında hamur yumuşayacaktır. Yoğurma süresi kısa tutulursa hamur kaynar suda parçalanır, fazla yoğrulursa açarken geri toplar. Ortalama 12-15 dakikalık aktif yoğurma ideal dengeyi sağlar.

        Hamur toparlandıktan sonra en az yarım saat dinlendirilir. Bu dinlenme glutenin gevşemesini sağlar ve açarken sinir bozucu küçülmeleri engeller. Dinlenen hamur bezelenir ve her beze ince ama yırtılmayacak kalınlıkta açılır. Burada incelik baklava yufkası gibi değil, zarif bir makarna yaprağı gibi olmalıdır.

        Kaynar suya atılan yufkalar yalnızca birkaç saniye tutulur. Amaç pişirmek değil, yapıyı esnetmek. Sudan çıkan yufka hemen soğuk suya alınır. Bu şoklama işlemi pişmenin durmasını sağlar ve katların hamurlaşmasını önler.

        Tepsi kurulumu aslında böreğin karakterini belirler. Alt katlar bol tereyağıyla yağlanır, her kat yerleştirilirken kırışıklıklar özellikle korunur. Çünkü su böreğinin iç dokusu düz değil dalgalı olmalıdır. Ortaya peynirli harç yerleştirilir. Üst katlar yine haşlanmış yufkalarla kapatılır ve son kat yağla cilalanır.

        Düşük ateşte ocakta çevirerek veya kontrollü fırında pişirilir. Ama iyi su böreğinin en belirgin özelliği üstünün kızarması değil, kesildiğinde katların tek tek ayrılmasıdır.

        EVDE SU BÖREĞİ TARİFİ

        • 5 adet yumurta
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 5-6 su bardağı un
        • 300 gram beyaz peynir veya lor-kaşar karışımı
        • Yarım demet maydanoz
        • 200 gram tereyağı
        • Haşlama için büyük tencere su
        • Soğuk su dolu geniş kap

        Yapılışı

        • Yumurta ve tuz karıştırılır. Un yavaş yavaş eklenerek sert bir hamur yoğrulur. Hamur pürüzsüz hale gelince üzeri kapatılıp dinlendirilir.
        • Dinlenen hamur 8-10 bezeye ayrılır. Bezeler ince açılır. Kaynar suya sırayla atılıp 20-30 saniye tutulur, ardından soğuk suya alınır ve süzülür.
        • Tepsi bol tereyağı ile yağlanır. İlk yufka haşlanmadan serilir. Bu alt taban olur ve çıtır dokuyu sağlar. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirilir.
        • Sonraki yufkalar haşlanmış şekilde yerleştirilir. Her kat yağlanır. Katların ortasında peynir ve maydanoz serpilir.
        • Üst katlar kapatılır. En üste tereyağı sürülür. Börek kısık ateşte ocak üstünde çevrilerek veya 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirilir.
        • Dinlendikten sonra kesilir. Beklemeden kesilirse katlar birbirine yapışır.

        KOLAY SU BÖREĞİ YAPIMI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        En kritik hata hamuru yumuşak yoğurmaktır. Yumuşak hamur açarken kolay hissettirir ama haşlanınca sakız gibi olur. Bu yüzden ilk aşamada zorlanmak, sonrasında rahat etmek anlamına gelir.

        Yufkaların tamamını aynı anda haşlamamak gerekir. Haşlanan yufka beklerse yapışır ve tepsiye geçerken yırtılır. Her kat yerleşeceği anda sudan çıkmalıdır. Bu küçük detay ev yapımı ile profesyonel mutfak arasındaki farkı yaratır.

        Tereyağı miktarı azaltıldığında börek hafif olmaz, kuru olur. Su böreğinin hafifliği yağdan değil, katlar arasındaki buhardan gelir. Yağ buharın katlar arasında dolaşmasını sağlar.

        Pişirme aşamasında yüksek ısı en sık yapılan hatadır. Yüksek ısı üstü kızartır ama içi hamur bırakır. Doğru yöntem orta-düşük ısıda sabırla pişirmektir. Su böreği hızlı yapılan bir yemek değil, süreç tamamlandığında hazır olan bir yemektir.

        Kesmeden önce mutlaka dinlendirilmelidir. Dinlenmeyen börek pişmemiş sanılır çünkü katlar oturmamıştır. Aslında su böreği fırından çıktıktan sonra pişmeye devam eden nadir hamur işlerinden biridir.

        Evde yapılan su böreğinin başarısı tariften çok ritme bağlıdır. Hamuru hazırlama, haşlama, katlama ve dinlendirme sırasını bozmadığınız sürece sonuç her zaman stabil olur.

