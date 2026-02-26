Evde süzme yoğurt nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı süzme yoğurt tarifi

Ev yapımı yoğurda olan ilgi her geçen gün artıyor. Burada yoğurdu süzerken amaç yalnızca suyunu ayırmak değil, dokusunu koruyarak yoğunlaştırmak. Fazla bekletilen yoğurt sertleşebilir, kısa sürede alınan ise yeterli kıvama ulaşmayabilir. İşte, evde doğal, kolay süzme yoğurt yapımı ile ilgili bilinmesi gereken her şey.

EVDE SÜZME YOĞURT TARİFİ

Son yıllarda katkı maddesi içermeyen gıdalara yönelim arttıkça evde fermente ürün hazırlama alışkanlığı yeniden yaygınlaşmaya başladı. Özellikle protein değeri yüksek ve kıvamı yoğun olan süzme yoğurt, kahvaltıdan ana yemeğe kadar geniş kullanım alanı nedeniyle ev mutfaklarının vazgeçilmezlerinden biri haline geliyor. işte, evde süzme oğurt nasıl yapılır? sorusunun cevabı:

3 litre günlük süt

3 yemek kaşığı doğal yoğurt mayası

Temiz tülbent veya ince bez

Derin süzgeç

Kapaklı cam ya da çelik kap

Yapılış

Sütü geniş bir tencereye alın ve orta ateşte kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Taşmaması için ara ara karıştırın.

Kaynama başladıktan sonra 10 dakika daha kısık ateşte tutarak içindeki zararlı bakterilerin tamamen yok olmasını sağlayın.

Sütü ocaktan alın ve parmağınızı yakmayacak ancak sıcaklığını hissedeceğiniz seviyeye gelene kadar dinlendirin. Bu yaklaşık 42-45 derece civarıdır.

Mayayı küçük bir kasede sütten birkaç kaşık alarak açın ve pürüzsüz hale getirin.

Hazırlanan mayayı süte ekleyin ve sadece bir iki tur nazikçe karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın, üzerini kalın bir örtü ile sarın ve hareket ettirmeden 6-8 saat mayalanmaya bırakın.

Yoğurt tamamen tutunca buzdolabında 4 saat dinlendirin. Bu aşama kıvamın oturması için önemlidir.

Yoğurdu temiz tülbentin içine aktarın ve süzgeç üzerine yerleştirerek altına bir kap koyun.

Buzdolabında 8 ila 24 saat arası süzdürün. Süre uzadıkça yoğurt daha yoğun kıvamlı olacaktır.

Süzülen yoğurdu cam kaba alıp kapağını kapatın. Artık ev yapımı süzme yoğurt hazır.

EVDE SÜZME YOĞURT YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Evde yapılan yoğurdun kalitesini belirleyen temel unsur süt ve maya seçimidir. Günlük ve mümkünse pastörize edilmemiş süt kullanılması aromayı belirgin şekilde artırır.

Mayalama sıcaklığı en kritik aşama. Çok sıcak süt mayayı öldürür, fazla soğuk süt ise yoğurdun tutmamasına neden olur.