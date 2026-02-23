EVDE YOĞURT NASIL YAPILIR?

Evde yoğurt yapımının temel mantığı, sütü kaynatıp uygun sıcaklığa düşürdükten sonra içine maya ekleyerek fermantasyon sürecini başlatmaktır. Doğru sıcaklık ve uygun dinlendirme süresi sayesinde taş gibi kıvamlı ve lezzetli bir yoğurt elde edilebilir.

İlk adım olarak süt kaynatılır. Kaynama başladıktan sonra 10 ya da 15 dakika daha kısık ateşte tutmak yoğurdun daha kıvamlı olmasını sağlar. Ardından süt ılımaya bırakılır. Serçe parmağınızı süte batırdığınızda 7-8 saniye dayanabiliyorsanız ideal mayalama sıcaklığına ulaşılmış demektir. (yaklaşık 40-45 derece arası)

EVDE YOĞURT MALZEMELERİ

Ev yapımı yoğurt için gereken malzemeler oldukça basittir;

Daha yoğun kıvam için süt miktarı artırılabilir ya da süt biraz daha uzun süre kaynatılabilir.

EVDE YOĞURT TARİFİ

Evde yoğurt tarifi için aşamalar aşağıda verilmiştir;

Ilıyan sütten bir kaseye birkaç kaşık alın ve içine mayalık yoğurdu ekleyerek pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.

Bu karışımı tencereye geri dökün ve nazikçe karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın.

Üzerini temiz bir bez veya battaniye ile sararak 6 ya da 8 saat dinlenmeye bırakın.

Bu süre boyunca tencere kesinlikle hareket ettirilmemelidir.

Süre sonunda yoğurt mayalanmış olacaktır.

Mayalanma tamamlandıktan sonra yoğurdu buzdolabına alıp en az 3-4 saat dinlendirmek kıvamın oturmasını sağlar.

Ardından servis edebilirsiniz.

EVDE YOĞURT YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Evde doğal yoğurt yapmak için püf noktalar;

Sütün kalitesi yoğurdun lezzetini doğrudan etkiler. Mümkünse günlük süt tercih edin.

Maya olarak kullanacağınız yoğurt taze ve katkısız olmalıdır.

Süt çok sıcak olursa maya ölür, çok soğuk olursa yoğurt tutmaz.

Mayalama sürecinde tencere kesinlikle sallanmamalıdır.

Daha koyu kıvam için bir tatlı kaşığı süt tozu eklenebilir (isteğe bağlı).

Bu püf noktaları sayesinde her seferinde tutan, kıvamlı ve lezzetli bir yoğurt yapabilirsiniz.

EVDE YOĞURT YAPMAK KOLAY MI?

Evde kolay yoğurt yapmak için belirli püf noktalar vardır. Toplam aktif hazırlık süresi yaklaşık 20 dakikadır. Geri kalan süre ise dinlenme aşamasıdır. Doğru sıcaklık ve doğru maya kullanıldığında yoğurt yapımı zahmetsizdir.

Ev yapımı yoğurt hem daha doğal hem de besin değeri açısından oldukça zengindir. Özellikle çocuklu aileler ve katkısız beslenmeye önem verenler için ideal bir alternatiftir. Bir kez evde yoğurt yaptığınızda hazır ürünlere olan ihtiyacınızın azaldığını fark edebilirsiniz.

YOĞURT NEDEN SULU OLUR?

Evde yoğurt yaparken en sık karşılaşılan sorunlardan biri de yoğurdun sulu olmasıdır. Yoğurdun üzerinde biriken su aslında “peynir altı suyu” olarak bilinir ve tamamen doğaldır. Ancak yoğurdun fazla sulu, gevşek kıvamlı ya da dağınık olması bazı hatalardan kaynaklanabilir. İşte bazı nedenler;