        Haberler Yemek Yapma Evde yoğurt nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı yoğurt tarifi ymk

        Evde yoğurt nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı yoğurt tarifi

        Evde yoğurt yapmak sağlıklı ve oldukça ekonomiktir. Katkı maddesi içermeyen, tamamen doğal malzemelerle hazırlanan ev yapımı yoğurt; kahvaltılarda, çorbalarda, mezelerde ve tatlı tariflerinde güvenle kullanılabilir. Üstelik kıvamını ve ekşilik oranını damak zevkinize göre ayarlamak da mümkündür. Peki evde yoğurt nasıl yapılır?

        Giriş: 23.02.2026 - 10:29
        Evde yoğurt nasıl yapılır?

        EVDE YOĞURT NASIL YAPILIR?

        Evde yoğurt yapımının temel mantığı, sütü kaynatıp uygun sıcaklığa düşürdükten sonra içine maya ekleyerek fermantasyon sürecini başlatmaktır. Doğru sıcaklık ve uygun dinlendirme süresi sayesinde taş gibi kıvamlı ve lezzetli bir yoğurt elde edilebilir.

        İlk adım olarak süt kaynatılır. Kaynama başladıktan sonra 10 ya da 15 dakika daha kısık ateşte tutmak yoğurdun daha kıvamlı olmasını sağlar. Ardından süt ılımaya bırakılır. Serçe parmağınızı süte batırdığınızda 7-8 saniye dayanabiliyorsanız ideal mayalama sıcaklığına ulaşılmış demektir. (yaklaşık 40-45 derece arası)

        EVDE YOĞURT MALZEMELERİ

        Ev yapımı yoğurt için gereken malzemeler oldukça basittir;

        • 1 litre tam yağlı süt
        • 1 yemek kaşığı yoğurt (maya olarak kullanılacak)

        Daha yoğun kıvam için süt miktarı artırılabilir ya da süt biraz daha uzun süre kaynatılabilir.

        EVDE YOĞURT TARİFİ

        Evde yoğurt tarifi için aşamalar aşağıda verilmiştir;

        • Ilıyan sütten bir kaseye birkaç kaşık alın ve içine mayalık yoğurdu ekleyerek pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın.
        • Bu karışımı tencereye geri dökün ve nazikçe karıştırın.
        • Tencerenin kapağını kapatın.
        • Üzerini temiz bir bez veya battaniye ile sararak 6 ya da 8 saat dinlenmeye bırakın.
        • Bu süre boyunca tencere kesinlikle hareket ettirilmemelidir.
        • Süre sonunda yoğurt mayalanmış olacaktır.
        • Mayalanma tamamlandıktan sonra yoğurdu buzdolabına alıp en az 3-4 saat dinlendirmek kıvamın oturmasını sağlar.

        Ardından servis edebilirsiniz.

        EVDE YOĞURT YAPMANIN PÜF NOKTALARI

        Evde doğal yoğurt yapmak için püf noktalar;

        Sütün kalitesi yoğurdun lezzetini doğrudan etkiler. Mümkünse günlük süt tercih edin.

        • Maya olarak kullanacağınız yoğurt taze ve katkısız olmalıdır.
        • Süt çok sıcak olursa maya ölür, çok soğuk olursa yoğurt tutmaz.
        • Mayalama sürecinde tencere kesinlikle sallanmamalıdır.
        • Daha koyu kıvam için bir tatlı kaşığı süt tozu eklenebilir (isteğe bağlı).

        Bu püf noktaları sayesinde her seferinde tutan, kıvamlı ve lezzetli bir yoğurt yapabilirsiniz.

        EVDE YOĞURT YAPMAK KOLAY MI?

        Evde kolay yoğurt yapmak için belirli püf noktalar vardır. Toplam aktif hazırlık süresi yaklaşık 20 dakikadır. Geri kalan süre ise dinlenme aşamasıdır. Doğru sıcaklık ve doğru maya kullanıldığında yoğurt yapımı zahmetsizdir.

        Ev yapımı yoğurt hem daha doğal hem de besin değeri açısından oldukça zengindir. Özellikle çocuklu aileler ve katkısız beslenmeye önem verenler için ideal bir alternatiftir. Bir kez evde yoğurt yaptığınızda hazır ürünlere olan ihtiyacınızın azaldığını fark edebilirsiniz.

        YOĞURT NEDEN SULU OLUR?

        Evde yoğurt yaparken en sık karşılaşılan sorunlardan biri de yoğurdun sulu olmasıdır. Yoğurdun üzerinde biriken su aslında “peynir altı suyu” olarak bilinir ve tamamen doğaldır. Ancak yoğurdun fazla sulu, gevşek kıvamlı ya da dağınık olması bazı hatalardan kaynaklanabilir. İşte bazı nedenler;

        • Sütün Yeterince Kaynatılmaması: Yoğurt yapımında süt en az 10-15 dakika kaynatılmalıdır. Süt yeterince kaynatılmazsa içindeki su oranı azalmaz ve yoğurt daha sulu bir kıvamda olur. Uzun süre kaynatılan süt daha yoğun ve kıvamlı yoğurt sağlar.
        • Mayalama Sıcaklığının Yanlış Olması: Süt çok sıcak ya da çok soğukken maya eklenirse yoğurt istenilen kıvamda tutmayabilir. İdeal sıcaklık yaklaşık 40 ya da 45 derecedir. Parmağınızı süte batırdığınızda birkaç saniye dayanabiliyorsanız doğru sıcaklıktadır.
        • Fazla Maya Kullanımı: Sanılanın aksine fazla maya kullanmak yoğurdu daha iyi tutturmaz. Aksine yoğurdun sulanmasına ve ekşimesine neden olabilir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
