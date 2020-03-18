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Dünya koronavirüs ile mücadelenin yollarını ararken, Türkiye dahil pek çok ülke virüsten korunmak için kalabalık ortamlardan kaçınma ve bir süre evden çıkmama önerileri yapılıyor. Bu dönemde evde vakit geçirenler de internet üzerinden haber, eğitim ve iş ile ilgili içeriklerin yanısıra vakit geçirebilecekleri eğlenceli hizmetlerin de arayışına girdi.

Dijital sesli turlar sunan mobil seyahat uygulaması Piri de koronavirüs sürecinde evden çıkmadan da gezilebilecek 10 ücretsiz sanal turu sıraladı. Konuyla ilgili konuşan Piri Kurucu Ortağı Tülin Yücel Altaş, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı uzmanların evden çıkmayın ve sosyalleşmeye ara verin uyarılarını dikkate almamız çok önemli. Tüm gezgin kullanıcılarımıza evlerinde kalmaları konusunda yönlendirmeler yapıyoruz. Evden de gezgin ruhlarını beslemeleri ve keşif duygularını canlı tutmaları için seçenekler sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Tülin Yücel Altaş, “Tüm kullanıcılar uygulamamız üzerinden müzeleri, şehirleri, en ünlü eserleri, farklı kültürleri en iyi rehberlerimizin sesinden dinleyerek, anlatılan yerlerin fotoğrafını görüntüleyerek evlerinden çıkmadan sanal tur yapabilir” diye konuştu.

Uygulamada yer alan sesli dijital turlar, ünlü rehber Saffet Emre Tonguç, Anadolu medeniyetleri üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen araştırmacı yazar Ali Canip Olgunlu ve ünlü gurme Vedat Milor gibi isimlerin sesinden sunuluyor.

HANGİ TURLARI DÜZENLİYORLAR?

Young Guru Academy (YGA) mezunları tarafından kurulan ve App Store veya Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilen mobil uygulamanın sunduğu 10 sanal tur şunlar:

- Avrupa’nın 9 Görkemli Sarayı: Paris’teki Versay Sarayı’ndan Londra’daki Kensignton’a kadar uzanan sanal bir yolculuğu kapsıyor.

- Game of Thrones Lokasyonları: Televizyon tarihinin en büyük yapımlarından biri Game of Thrones’un geçtiği lokasyonları tanıtıyor.

- Topkapı’ya Dair 10 Kısa Hikaye: Topkapı Sarayı hakkında az bilinen hikayeler yer alıyor.

- 4 Göz Alıcı Astroturizm Merkezi: Gökyüzü meraklılarının ilgisini çekecek rotalar tanıtılıyor.

- 7 Deyimin Şaşırtıcı Hikayesi: Üsküdar’da sabah oldu, Geyik muhabbeti gibi günlük hayatta sıkça kullanılan deyimlerin çıkış hikayesi anlatılıyor.

- Dünyanın En Sıra Dışı Festivalleri: Hindistan’dan Meksika’ya farklı kültürleri içeren festivaller anlatılıyor.

- Ege’den 7 Mitolojik Hikaye: Antik Çağ’dan bugüne Anadolu’nun en ilgi çekici mitolojik hikayeleri yer alıyor.

- Kalabalıktan Uzakta Türkiye: Çok bilinmeyen ama güzelliğiyle hayran bırakan rotalar tanıtılıyor.

- Görmen Gereken 6 Eşsiz Köy: Türkiye’nin farklı köşelerinde şehir merkezinin dışında kalmış 6 yerleşim yerinin geçmişe uzanan hikayesi paylaşılıyor.

- Kahve Kokusunun Peşinde: Kahvenin doğuşu, topraklarımıza gelişi hikayelerle anlatılıyor.