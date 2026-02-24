Everton: 0 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'u 1-0 mağlup etti. 71. dakikada Benjamin Sisko'nun golüyle galibiyete ulaşan ve ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Kırmızı Şeytanlar, puanını 48'e yükseltti. Everton ise haftayı 37 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Manchester United, Everton'a konuk oldu. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Manchester United oldu.
Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Benjamin Sisko attı.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmedi ve puanını 48'e çıkardı. Everton ise 37 puanda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Everton, Newcastle United'a konuk olacak. Manchester United, Crystal Palace'ı ağırlayacak.
