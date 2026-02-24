Canlı
        Everton: 0 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Everton: 0 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'u 1-0 mağlup etti. 71. dakikada Benjamin Sisko'nun golüyle galibiyete ulaşan ve ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Kırmızı Şeytanlar, puanını 48'e yükseltti. Everton ise haftayı 37 puanla tamamladı.

        Giriş: 24.02.2026 - 00:56
        Manchester United deplasmanda kazandı!

        İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Manchester United, Everton'a konuk oldu. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Manchester United oldu.

        Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Benjamin Sisko attı.

        Bu sonuçla birlikte Manchester United, son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmedi ve puanını 48'e çıkardı. Everton ise 37 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Everton, Newcastle United'a konuk olacak. Manchester United, Crystal Palace'ı ağırlayacak.

        Çinli iş insanının cesedi elleri ve ayakları bağlı toprağa gömülü bulundu

        İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Wang'ı gasbetmek isteyen kişilerin öldürdüğü belirlendi.(DHA)

