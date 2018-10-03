İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, milli futbolcu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a normal süresi 1-1 biten mücadele sonunda penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak 4. tura çıktı.
Lig Kupası'nın 3. turunda Everton, Southampton'ı konuk etti.
Southampton, 44. dakikada Danny Ings'in attığı golle 1-0 öne geçti. Everton'da Theo Walcott, 85. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi bu skorla sona erdi ve doğrudan penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Southampton, adını 4. tura yazdırdı ve Leicester City'nin rakibi oldu.
Everton'da Cenk Tosun, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve penaltılarda kullandığı atışı gole çevirdi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ