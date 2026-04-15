        Haberler Gündem Evi ateşe verdi, babasına telefon açıp söndürmesini istedi

        Evi ateşe verdi, babasına telefon açıp söndürmesini istedi

        Edirne'de 23 yaşındaki genç, kimsenin olmadığı sırada ailesiyle birlikte oturduğu evi ateşe verdikten sonra babasını arayıp, gelip söndürmesini istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 22:33 Güncelleme:
        Evi ateşe verdi babasını aradı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Y.Y. (23), ailesiyle oturduğu evi ateşe verdikten sonra telefonla aradığı babası R.Y.’ye (53) gelip söndürmesini istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Y.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi No 114 adresindeki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan ve psikolojik sorunları bulunan Y.Y., ailesiyle oturduğu evde kimsenin bulunmadığı sırada eşyaları tutuşturarak yangın çıkardı. Y.Y., daha sonra babası R.Y.’yi (53) telefonla arayarak evi yaktığını ve gelip söndürmesini istediğini söyledi.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, AFAD, TREDAŞ, GAZDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, binanın giriş katında oturan bir kadın da çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Yangın sonucu evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Söndürme çalışmaları sırasında evin önüne gelen şüpheli Y.Y.’ye babası R.Y. ve çevredekiler tepki gösterdi. Y.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Baba R.Y., oğlunun tedavi olmak istemediğini ve daha önce de kendisine evi yakacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Büyükçekmece'de tenis kortu tartışmasında güvenlik görevlisini darp ettiler

        Büyükçekmece'de iki kişi, iddiaya göre sitenin tenis kortunu kullanıma açmayan güvenlik görevlisini darp etti. Güvenlik görevlisinin uzun süre darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        #Keşan
        #ev yangını
        #haberler
