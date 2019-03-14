Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan emekli olan eski müfettiş 75 yaşındaki Rahmi Doğan, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, İzzet Paşa Mahallesi'nde Tanyapı Apartmanı'nın 2. katında yalnız yaşayan Doğan'ın evinde 3 gün boyunca televizyon sesi gelmemesi ve balkona astığı çamaşırları toplamaması üzerine komşuları şüphelendi.

İTFAİYE EKİPLERİ BALKONDAN GİRDİ

AA'da yer alan komşularının durumu yetkililere bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, balkondan girdiği evde Doğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Doğan'ın cesedi, otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Komşuları Doğan'ın sessiz, kendi halende bir insan olduğunu paylaştı.