Evine silahlı saldırı düzenlenen Rihanna güvenlik önlemini artırdı

Rihanna, bir hafta önce Los Angeles'taki evinde yaşanan silahlı saldırının ardından güvenlik önlemlerini artırdı. New York'ta sevgilisi ASAP Rocky ile görüntülendiğinde, koruma sayısını artırdığı görüldü.

Rihanna ve ASAP Rocky, geçtiğimiz günlerde evlerine yapılan saldırısı sonrası ilk kez fotoğraflandıklarında, etraflarını saran 6 korumaları vardı.

Bir hafta önce bir kadın tarafından Rihanna'nın mülküne ateş açılmıştı. 35 yaşındaki saldırgan kadın, pop yıldızının Los Angeles’taki evine düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor.

Ivanna Lisette Ortiz adlı kadının kefalet bedeli 1 milyon 875 bin dolar olarak belirlenirken, suçlu bulunması halinde müebbet hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Yetkililer, saldırının gerçekleştiği sırada Rihanna ile rapçi sevgilisi ASAP Rocky’nin evde olduğunu, ancak olayın nedeni hakkında soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.