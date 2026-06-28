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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinin önünde beklerken başından vuruldu!

        Evinin önünde beklerken başından vuruldu!

        Batman'da 27 yaşındaki Hasan Aydın, evinin önünde beklerken dehşeti yaşadı. Olayda Aydın, iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 12:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Evinin önünde beklerken başından vuruldu!

        Batman'da Hasan Aydın (27) evinin önünde beklerken iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin de arandığı bildirildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde İluh Mahallesi Yaşam Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlardan biri, evinin önünde bekleyen Hasan Aydın'ın başına isabet etti. İhbarla adrese sağlık ve polis edibi sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aydın, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, kavganın yaşandığı bölgede 1 boş kovan, 1 dolu fişek bulundu. Olayla ilgili F.S. ile M.S.Ş. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ş.Ş. ile Y.Ş.’nin de arandığı bildirildi.

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