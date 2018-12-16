Bu sezon aldıkları flaş galibiyetlerle adlarından söz ettiren ve ligin üst sıralarını zorlayan Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor, Malatya'da karşı karşıya geldi.

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Ev sahibi ekip 16. dakikada 1-0 öne geçti: Eren Tozlu'nun asistini gole çeviren Khalid Boutaib, skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Son olarak 9 Kasım'daki Trabzonspor mücadelesinde gol atan Boutaib, yeniden golü hatırladı.

Mücadelede dakikalar 34'ü gösterdiğinde sahnede yine Boutaib vardı. Bu kez Guilherme'nin asistini gole çeviren 31 yaşındaki futbolcu skoru 2-0'a getirirken bu sezonki 4. golünü kaydetti. Öte yandan Guilherme ise bu sezonki 7. asistini yaptı.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

Düşük tempoda geçen ikinci yarıda her iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

72. dakikada çıkan gerginlikte Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Antalyaspor'dan ise Diego Angelo direkt kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktılar.

Antalyaspor'da Doğukan Sinik ile Maicon, gördükleri sarı kartla gelecek haftaki Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Yeni Malatyaspor bu sonucun ardından puanını 28'e yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi ve 26 puandaki Galatasaray'ın üzerine çıktı. Haftayı 26 puanla kapatan Antalyaspor ise 5. sıraya geriledi. Yeni Malatyaspor, ligde ilk devrenin son haftasında Bursaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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