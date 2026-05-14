        Evlat acısına dayanamadı, oğluyla aynı gün vefat etti

        Evlat acısına dayanamadı, oğluyla aynı gün vefat etti

        Ordu'nun Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde 52 yaşındaki Muhittin Sarıçabonoğlu evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan 80 yaşındaki annesi Hüsne Sarıçobanoğlu, aynı gün rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 19:35 Güncelleme:
        Oğluyla aynı gün vefat etti

        Ordu'nunAkkuş ilçesinde oğlu Muhittin Sarıçabonoğlu’nun (52) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği haberini alınca rahatsızlanan Hüsne Sarıçobanoğlu da (80) kaldırıldığı hastanede oğlu ile aynı günde vefat etti.

        Olay Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Muhittin Sarıçobanoğlu, bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğlunun vefat haberini alan Hüsne Sarıçobanoğlu da rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Sarıçobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüsne Sarıçobanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen oğluyla aynı gün yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

