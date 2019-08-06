Nikah töreni ve düğünlerin gelenekselleşen takı merasimi törenine yeni bir boyut eklendi. Vestel, beyaz eşya, tüketici elektroniği ve küçük ev aletlerinin takı olarak hediye edilmesini sağlayan ‘takılabilir ev aletleri’ yeniliğini kullanıma sundu.

Evlenecek çiftlerin temel ev ihtiyaçlarından olan TV, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, ütü ve el blender seti olmak üzere 7 farklı ürün takısından oluşan takılabilir ev aletleri hediye çeki seçenekleri, seçili Vestel mağazalarında satışa sunuldu.

ALTIN GİBİ TAKILIYOR

7 farklı ürün grubundaki altın formundaki ürün takısı düğünde ya da sonrasında yeni evli çiftlere hediye olarak verilebiliyor. Ürünler, takıların arkalarına işlenen kodlarla Vestel mağazalarından ve vestel.com.tr’den alınabiliyor. Takılar tıpkı bir hediye çeki gibi istenilen herhangi bir ürünün alımında kullanılabiliyor.

Düğünlerde altın takma modasına yeni bir boyut kazandıran bu yenilikle hediye edilen takılar, istenirse başka bir üründe indirim çeki olarak da kullanılabiliyor.