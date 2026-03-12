Canlı
        Haberler Dünyadan Evsiz kalan Mickey Rourke'tan ilk açıklama: Kirayı özellikle ödemedim

        Evsiz kalan Mickey Rourke'tan ilk açıklama: Kirayı özellikle ödemedim

        Biriken kira borcu nedeniyle mahkeme kararıyla evini boşaltmaya zorlanan Mickey Rourke, kirayı ödememe nedenini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 10:48
        "Kirayı özellikle ödemedim"

        Kirasını ödemediği için evinden çıkmaya zorlanan Mickey Rourke, ilk kez açıklama yaptı. 73 yaşındaki oyuncunun biriken kirası nedeniyle, ev sahibi Eric Goldie tahliye davası açmış ve mahkemeden Rourke'un aleyhine karar çıkmıştı.

        30 Mart 2025'te kiraladığı, üç yatak odalı evi için 59 bin 100 dolar tutarında ödenmemiş kirasının biriktiği öğrenilen Rourke, neden kira ödemediğini açıkladı. E! News'e konuşan oyuncu, "Kira ödemeyi bırakmamın nedeni, evdeki yaşam koşullarının kabul edilemez hale gelmesiydi. Aylar boyunca, düzeltilmesi için gösterdiğim çabalara rağmen, ciddi sorunlar defalarca giderilmedi" dedi.

        Rourken, evde süregelen kemirgen sorunlarının hiçbir zaman tam olarak çözülmediğini, banyo ve tesisatla ilgili sık sık sorunlar yaşadığını söyledi. Defalarca onarım talebinde bulunduğunu iddia eden oyuncu, sorunların giderilmediğini ve evin temel bakımının hiçbir zaman düzgün bir şekilde yapılmadığını öne sürdü.

        "Kira ödemeyi durdurma kararı kolay aldığım bir karar değildi" diyen Rourke, "Bu sorunların düzeltilmesi için yapılan onca girişimden sonra, bu kadar kötü durumda olan bir ev için ödeme yapmaya devam edemezdim" ifadesini kullandı.

        "BANA BAĞIŞ YAPMAYIN"

        18 Aralık'ta ev sahibi, oyuncuya borcunu ödemesi veya evi boşaltması için üç günlük bir ihtarname göndermişti. Rourke, tebligata veya daha sonraki mahkeme başvurusuna yanıt vermeyince, mahkeme ev sahibi lehine gıyabi karar verdi. Karar, evin derhal boşaltılmasını sağlıyor ve kira sözleşmesinin geri kalanını sona erdiriyor.

        Rourke'un evden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ilk kez ortaya çıktıktan sonra kirasını ödemesine yardımcı olmak için bir GoFundMe kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya ile 100 bin dolardan fazla para toplansa da, oyuncu, bu bağış kampanyasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını ve bunu "utanç verici" bulduğunu belirtmişti.

        Söz konusu bağış toplama kampanyasından önceden haberdar olmadığını belirten oyuncu, hayranlarından bağış yapmamalarını istemiş, hatta verilen paraları sahiplerine geri ödemek için uğraşacağını açıklamıştı.

        Rourke, 1980'lerde 'Diner', 'Siyam Balığı' ve '9½ Hafta' gibi filmlerle ün kazandıktan sonra, yıllar sonra 2008 yapımı 'Şampiyon' (The Wrestler) filmindeki performansıyla yeniden beğeni topladı ve bu rolüyle Oscar adaylığı elde etti.

        #Mickey Rourke
        #kira
        #tahliye
        #mahkeme
