Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Exxen ücretsiz maç izleme şartları nelerdir? Exxen'de Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları ücretsiz mi? Exxen ücretsiz maç nasıl izlenir?

        Exxen ücretsiz maç izleme şartları nelerdir? Exxen'de Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları ücretsiz mi yayınlanacak?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Ludogorets ve Bodo Glimt takımları ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelelere kısa bir süre kala; dijital medya platformu Exxen'in son kampanyası sosyal medyada gündem oldu. İşte, söz konusu kampanyanın detayları ve ücretsiz maç izleme ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 22:44 Güncelleme: 26.10.2023 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Ludogorets ve Bodo/Glimt Beşiktaş karşılaşmaları için nefesler tutulmuş durumda. UEFA Konferans Ligi'nde günün sonucu en çok merak edilen maçları öncesi futbolseverler; Exxen'de ücretsiz maç nasıl izlenir ve Exxen'de ücretsiz maç izleme şartları nelerdir aramaları yapıyor. İşte, ayrıntılar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        EXXEN'DE ÜCRETSİZ MAÇ NASIL İZLENİR?

        Dijital medya platformu Exxen, temsilcilerimizin bu haftaki maçları özelinde yeni bir kampanya başlattı. Söz konusu kampanyaya göre bugüne kadar (26 Ekim 2023) Exxen'e üye olanlar; "ücretli üyeliğin devreye girmesi şartıyla" 10 gün boyunca platformdaki maçları ücretsiz izleyebilecek.

        3

        2023 EXXENSPOR ÜCRETLERİ

        Reklamlı Exxen Spor fiyatı

        Aylık: 188 TL

        Sezonluk: 157 TL

        Reklamsız Exxen Spor ücreti

        Aylık: 220.90

        Sezonluk: 184 TL

        4
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte bayram havası
        İşte bayram havası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!