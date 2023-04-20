Eylem Yıldız: Hayatımın Z raporu çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eylem Yıldız: Hayatımın Z raporu çıktı

Eylem Yıldız, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu. Sağ akciğerinde iyi huylu kist tespit edildiğini söyleyen 45 yaşındaki oyuncu, yaşadığı süreç hakkında açıklamalarda bulunarak "Hayatımın Z raporu çıktı" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Eylem Yıldız ameliyat olduğunu duyurdu: Hayatımın Z raporu çıktı - Magazin haberleri

    'Asmalı Konak' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep Karadağ' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Eylem Yıldız, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle operasyon geçirdiğini açıkladı. 
  • Eylem Yıldız ameliyat olduğunu duyurdu: Hayatımın Z raporu çıktı - Magazin haberleri

    Operasyonun geçtiğimiz hafta gerçekleştiğini ifade eden Eylem Yıldız, yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.
  • Eylem Yıldız ameliyat olduğunu duyurdu: Hayatımın Z raporu çıktı - Magazin haberleri

    "KİŞİSEL TARİHİMİN EN ZORLU VİRAJINI ATLATTIM"

    İki yıl içinde iki kez koronavirüse yakalandığını ve sonrasında ise sürekli rahatsızlandığını söyleyen Eylem Yıldız, "Bu fotoğraf geçtiğimiz perşembe gününden... Geçen hafta bu saatlerde uzun bir ameliyattan henüz çıkmış ve yoğun bakımda yatıyordum. Aslında azıcık da olsa içinde keder olan anıları paylaşmayı sevmiyorum ama bu fotoğrafı, kişisel tarihimin en zorlu virajını (Umuyorum ki geride kaldı) ne kadar rahat atlattığımın gururu ile paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
  • Eylem Yıldız ameliyat olduğunu duyurdu: Hayatımın Z raporu çıktı - Magazin haberleri

    "HAYATIMIN ŞOKUNA UĞRADIM"

    Yaşadığı sağlık sorunlarından bahseden Eylem Yıldız, şu ifadeleri kullandı: Son iki yılda, aralıklarla atlattığım iki kovid vakasından sonra, bir türlü toparlayamadım. Sağlığıma oldukça güvenen ben, yaşadıklarıma bir türlü anlam veremiyordum. Sürekli rahatsızlanmaya başlamıştım. Sağlık taramasında, sağ akciğerimde doğuştan olan ve bu son yıllardaki enfeksiyonlar ile aktifleşen iyi huylu bir kist bulgulandı. Ve konsey hızlıca ameliyat kararı aldı. Gerçekten hayatımın şokuna uğradım.
  • Eylem Yıldız ameliyat olduğunu duyurdu: Hayatımın Z raporu çıktı - Magazin haberleri

    "İNSAN BÖYLE DURUMLARDA HAYATININ Z RAPORUNU ÇIKARIYOR"

    Zorlu süreçte kendisine moral ve destek veren ailesine, ameliyatını gerçekleştiren doktoruna, sağlık ekibine ve sevenlerine teşekkür eden Eylem Yıldız, "Tuhaf günlerdi. Bir anda kendimi ailemin, dostlarımın, sevgisiyle çevrelenmiş buldum. Sarıp sarmaladılar, yedirip gezdirdiler, söylemesi ayıp hediyelere boğdular. Şımardım, mutlu oldum. Çokça düşündüm, sorguladım. İnsan ister istemez böyle durumlarda hayatının bir Z raporunu çıkarıyor. Kim hayatının neresinde, nasıl duruyor? Ne alıyor? Ne veriyor? Vermek kadar almanın da tadını belkide hayatımda ilk kez bu süreçte kavradım. Kendime yaptığım ne kadar gereksiz baskı varsa hepsi boşa çıktı. Sevmekten, sevilmekten başkaca da ulvi bir anlam bulamadım. Yanımda olanlar kendini biliyor. Onlarla artık başka, lezzetli bir boyuta geçti dostluğumuz. Şimdi artık nekahati atlattım. Bölüm iki. İstediğim yerden, istediğim şekilde, kendi şiirimi yazarak" mesajını yazdı.

    Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Eylem Yıldız'a; Bennu Yıldırımlar, Şenay Gürler, Başak Sayan ve Nazlı Bulum gibi çok sayıda ünlü isim "Geçmiş olsun" yorumlarında bulundu.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.