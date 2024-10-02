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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Eylül 2024'te gıda fiyatlarında yüzde 0,48 artış - İş-Yaşam Haberleri

        Eylül 2024'te gıda fiyatlarında yüzde 0,48 artış

        TEPAV Gıda Fiyat Endeksi verilerine göre, eylül ayında gıda enflasyonu yüzde 0,48 oranında arttı. Taze meyve ve sebzelerde dereotu, roka ve nanede fiyatlar düşerken biber türlerinde ciddi artışlar yaşandı. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 49,13 olarak kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:36
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        Gıda fiyatlarında yüzde 0,48 artış
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        TEPAV Gıda Fiyat Endeksi Eylül 2024 verileri açıklandı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-30 Eylül 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı %0,48 olarak hesaplandı. Eylül ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler dereotu, roka ve nane olurken çarliston biber, sivri biber ve dolmalık biber fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı fındık içi, yumurta ve ayçiçek yağında gözlemlenirken kağıt şeker, balık ve reçelde de fiyat düşüşleri tespit edildi.

        1-30 Eylül 2024 dönemi için 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonu Türk-İş mutfak enflasyonu ile %2,90, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ile ise %2,63 oldu. TÜİK, CEFIS ve ENAG tarafından henüz veri açıklanmadı.

        Eylül 2024 itibarıyla TEGE ile yıllık gıda enflasyonu %49,13 hesaplanırken Türk-İş mutfak enflasyonu ile %48,72, İTO-ÜGE ile ise %56,23 ölçüldü. Yıl başından itibaren birikimli gıda enflasyonu da TEGE ile %29,47, İTO-ÜGE ile %36,23, Türk-İş mutfak enflasyonu ile %37,41 hesaplandı.

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