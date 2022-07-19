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EYT'de yaşanan son gelişmeler: EYT çıktı mı, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

EYT'de yaşanan son gelişmeler yakından takip edilirken, "EYT çıktı mı, şartları neler ve kimleri kapsıyor?" soruları merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT yasası için birçok formül üzerinde durulurken, gözler hükümet kanadından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte konuya ilişkin yapılan tüm açıklamalar ve en çok üzerinde durulan formüller...

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  • EYT'de yaşanan son gelişmeler: EYT nedir, çıktı mı, bu sene çıkar mı, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den son dakika açıklamaları

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika gelişmeleri son dönemin en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Kabine içinden yapılan EYT açıklamaları birçok vatandaşta heyecan yaratırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yıl sonuna dikkat çekti. Peki EYT nedir, çıktı mı, şartları neler ve kimleri kapsıyor? İşte EYT'de yaşanan son gelişmeler...
  • EYT'de yaşanan son gelişmeler: EYT nedir, çıktı mı, bu sene çıkar mı, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den son dakika açıklamaları

    EYT SON DURUM GELİŞMELERİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir programda EYT meselesi masanızda mı?" sorusunu yanıtlarken, "Tabii masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.
  • EYT'de yaşanan son gelişmeler: EYT nedir, çıktı mı, bu sene çıkar mı, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den son dakika açıklamaları

    "2023'te EYT çözülür diyebilir misiniz?" sorusuna karşılık Bilgin, "Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri… Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde." yanıtını verdi.
  • EYT'de yaşanan son gelişmeler: EYT nedir, çıktı mı, bu sene çıkar mı, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den son dakika açıklamaları

    OLASI EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

    Olası EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesinde emekli sigortası primlerini ödemeye başlayan ve toplamda 15 yıl çalışma süresi ve 3600 prim gününü tamamlayan ancak emekli olmak için yaş sınırını bekleyenler, EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler. 
  • EYT'de yaşanan son gelişmeler: EYT nedir, çıktı mı, bu sene çıkar mı, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den son dakika açıklamaları

    EYT ile ilgili dikkat çeken son açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş EYT ile ilgili şunları söyledi:

    Orada da (EYT) çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır.
  • EYT'de yaşanan son gelişmeler: EYT nedir, çıktı mı, bu sene çıkar mı, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den son dakika açıklamaları

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NEDİR, ŞARTLARI NELER?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

    8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.
  • EYT'de yaşanan son gelişmeler: EYT nedir, çıktı mı, bu sene çıkar mı, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den son dakika açıklamaları

    8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.
  • EYT'de yaşanan son gelişmeler: EYT nedir, çıktı mı, bu sene çıkar mı, şartları neler ve kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin'den son dakika açıklamaları

    BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

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