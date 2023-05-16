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EYT durum sorgulama: e-Devlet EYT başvuru sonucu ne zaman belli olur?

EYT başvuru sonucu durum sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının onaylanmasıyla Mart ayında başvurular başlamıştı. Başvurularını tamamlayanlar ise "EYT başvuru sonucu ne zaman belli olur, maaşlar ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2023 EYT durum sorgulama ile ilgili detaylar...

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  • EYT durum sonucu sorgulama e-Devlet takip ekranı: 2023 EYT başvuru sonucu ne zaman belli olur, maaşlar ne zaman yatacak?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası başvuru değerlendirme süreci devam ederken gözler EYT başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. EYT başvurusunda bulunanlar başvuru sonuçlarını DYS evrak takip numarası ile e-Devlet ekranından sorgulayabilecekler. Peki, EYT'de maaşlar ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...
  • EYT durum sonucu sorgulama e-Devlet takip ekranı: 2023 EYT başvuru sonucu ne zaman belli olur, maaşlar ne zaman yatacak?

    EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    EYT başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuruda bulunanların şartları karşılıp karşılamadığına tek tek bakılıyor. Bu nedenden dolayı süreç bir zaman alabiliyor. EYT başvuru sürecinizdeki son durumu e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.
  • EYT durum sonucu sorgulama e-Devlet takip ekranı: 2023 EYT başvuru sonucu ne zaman belli olur, maaşlar ne zaman yatacak?

    EYT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

    EYT başvuru sonuçları, SGK'nın DYS Evrak Takip sayfasına e-Devlet üzerinden e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca maaş bağlandıktan sonra telefona SMS bildirimi de gelecektir. 

    EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • EYT durum sonucu sorgulama e-Devlet takip ekranı: 2023 EYT başvuru sonucu ne zaman belli olur, maaşlar ne zaman yatacak?

    EYT BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    e-Devlet ekranı üzerinden arama kısmına 'DYS (Doküman Yönetim Sistemi)' yazarak çıkan ilk sonuca tıklayın ve 'Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip' sayfasına gidin.

    Sonrasında karşınıza çıkan ekranda 'Yıl' seçeneğini işaretleyerek 'Sorgula' butonuna tıklayın.

    Karşınıza, bu sene SGK'ya giden belgeleriniz çıkacak. Bu sayfa üzerinden başvuru durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

    EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • EYT durum sonucu sorgulama e-Devlet takip ekranı: 2023 EYT başvuru sonucu ne zaman belli olur, maaşlar ne zaman yatacak?

    EYT İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    EYT'de ilk maaşlar başvurunuzun onaylanmasından sonra başvurduğunuz aydan sonraki aybaşından itibaren hesaplanacak ve size verilen tahsis numarasının son rakamına göre de maaş ödeme gününüz belirlenecek. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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