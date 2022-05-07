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EYT için 6 adımlı yol haritası! EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları neler?

EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. Emekli olmak için vatandaşlardan prim ödeme, yaş şartı ve sigortalılık süresini birlikte bulunması gerekiyor. Sigorta primi ödemesini tamamlayıp yaş şartını bekleyen yüz binlerce vatandaşın gözü EYT yasası son dakika açıklamalarında. İşte, EYT yasası için 6 adımlı yol haritası…

  • 01
    EYT için 6 adımlı yol haritası! EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor?

    EYT son dakika gelişmeleri yüz binlerce emekli adayı tarafından takip ediliyor.  Prim ödeme, yaş şartı ve sigortalılık süresini birlikte bulunduran vatandaşlar emekli olmaya hak kazanıyor.  Kadınlar için 58 , erkekler için 60 yaş kritik öneme sahip olan EYT yasası düzenlemesinin Meclis'te görüşülmesi beklenirken yaş sebebiyle emeklilik için gün sayan vatandaşlar “2022 EYT yasası bu yıl çıkar mı, şartları neler?” sorusuna yanıt arıyor. Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Grupbaşkanvekili Mustafa Elitaş konuyla ilgili açıklamalarında bulundu. İşte, 6 adımlı yol haritası ve 5 yeni formül…
  • 02
    EYT için 6 adımlı yol haritası! EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor?

    EYT YASASI SON DURUM 2022

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT açıklamasında, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak, EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.
  • 03
    EYT için 6 adımlı yol haritası! EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor?

    “ÖNCELİKLİ SORUNLARIMIZ EMEKLİLERİMİZİN DURUMU”

    Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş. Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.

    Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel.

    Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var.  Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım." şeklinde konuştu.
  • 04
    EYT için 6 adımlı yol haritası! EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR KİMLERİ KAPSIYOR?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

    8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

    8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

    BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.
  • 05
    EYT için 6 adımlı yol haritası! EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor?

    EYT YASASINDA 6 ADIMLI YOL HARİTASI

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT çözümü için 6 adımın üzerinde duruluyor.  İşte, EYT düzenlemesinin 2022 yılında çözüme kavuşması için medyada öne çıkan 6 adımlı yol haritası;

    1. EYT yasasının kapsamı belirlenecek

    2. Emeklilik için aranan şartlar tespit edilecek

    3. EYT düzenlemesinin mali boyutu için hesaplamalar yapılacak

    4. Maaşın ne kadar olacağı hesaplanacak

    5. EYT yasasının uygulama şekli tespit edilecek

    6. Konuyla ilgili taslak yazılacak ve karar alınacak. 
  • 06
    EYT için 6 adımlı yol haritası! EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor?

    EYT İÇİN 5 YENİ FORMÜL

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu geçtiğimiz günlerde Meclis'te görüşmeler gerçekleştirdi. EYT çözümü için 5 alternatifin üzerinde duruluyor.  Medyada öne çıkan formüller şu şekilde;

    Birinci formül: 3600 günü dolduran kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu formülde 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 3600 günü doldurmaları halinde kadınlar için 50 erkeler için 55 yaşında emekli olabilecekleri bir seçenek göze çarpıyor.
  • 07
    EYT için 6 adımlı yol haritası! EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor?

    İkinci formül: Kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin günü dolduran emekli olabilir. Burada yine 1999 öncesindeki Emeklilik şartları göz önüne alınacak. Kadınların 7200 prim günün erkelerin ise 9 bini prim gününü doldurarak emekli olabilmeleri öngörülüyor. Bu formülde yaş şartına bakılmayacak. 1999 öncesindeki emeklilik şartları gibi yaşa bakılmadan prim günü doldurularak emekli olunabilecek.
  • 08
    EYT için 6 adımlı yol haritası! EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor?

    Üçüncü formül: Emekliliğe kalan süre için her yıl belli oranda kesinti ile emekli olunabilir. Bu maddede önemli bir detay bulunuyor. Bu artı çalışanın kabul etmesi gerekiyor. Kalan yılları için maaşından bir kesinti oranı belirlenecek. Ve bu sabit kesinti oranının da devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Bu oranın önceden belirlenmesi ve çalışanın bunu kabul etmesi gerekiyor.
  • 09
    EYT için 6 adımlı yol haritası! EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor?

    Dördüncü formül: Kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilir. Kişinin kabul etmesi halinde kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunabilecek. Kanundaki yaşı karşıladığı zaman maaşındaki kesinti sona ererek kişi hak ettiği emekli maaşını alacak.
  • 10
    EYT için 6 adımlı yol haritası! EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar kimleri kapsıyor?

    Beşinci formül: 5 bin ile 9 bin 750 prim günün dolduran emekli olabilir. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5975 prim günü dolduranlar yaş dikkate alınmadan emekli olabilecek. Elde olan 5 seçeneğin de çok farklı sonuçları var. Bütün bu sonuçlar alışıyor. Henüz EYT için net bir karar verilmiş değil.

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