En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekli olmaya hak kazanan 2 milyonun üzerindeki vatandaşın gündeminde yer alıyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye ve emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye yükselmesinin ardından gözler EYT en yüksek emekli promosyon ödemesi veren bankalar listesine çevrildi. Son dakika gelişmesinin ardından kamu ve özel bankalar banka promosyonu kampanyalarında güncelleme yaptı. İşte 2023 Nisan EYT en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi...