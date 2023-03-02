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EYT yasa teklifi Meclis'te kabul edildi! EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin yasa teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından EYT düzenlemesinin şartları belli olurken, Resmi Gazete'de yayınlanıp, yasalaşacağı tarih EYT'liler tarafından araştırılmaya başlandı. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacak düzenlemede 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar prim günü ve sigortalılık süresi şartını yerine getirerek emekli olabilecek. İşte EYT'nin Resmi Gazete'de yayınlanıp, yasalaşacağı tarih...

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  • EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak? EYT ne oldu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum nedir?

    Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen EYT'ye ilişkini kanun teklifi 21 gün aranın ardından Meclis'ten geçti. EYT düzenlemesinde süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşıp yürülüğe girerek devam edecek. Peki, ""EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak?" İşte EYT yasasında yaşanan son dakika gelişmeleri ve EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanıp yasalacağı tarihe ilişkin tüm merak edilenler...
  • EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak? EYT ne oldu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum nedir?

    EYT YASA TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

    Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara sonrasındaki ilk çalışma gününde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini görüştü. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle aynen kabul edildi.
  • EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak? EYT ne oldu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum nedir?

    Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben koşulları tamamlamış EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler.
  • EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak? EYT ne oldu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum nedir?

    HANGİ EYT’LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
  • EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak? EYT ne oldu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum nedir?

    MARTTA DİLEKÇE 1 NİSAN’DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.

     
  • EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak? EYT ne oldu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum nedir?

    4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.
  • EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak? EYT ne oldu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum nedir?

    AYLIKLARIN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

    Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.
  • EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak? EYT ne oldu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum nedir?

    BAŞVURULAR E-DEVLET’E

    Sosyal Güvenlik Kurumu uzun süredir EYT kanunu için hazırlıklarını sürdürüyor. Yıl başından önce borçlanmalarda olduğu gibi sosyal güvenlik merkezleri önünde yığılmalar yaşanmaması için EYT’lilerin emeklilik dilekçelerini e-Devlet üzerinden yapabilmeleri amacıyla gerekli altyapı hazırlandı. EYT’liler, sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden emeklilik başvurularını yapabilecekleri gibi, emeklilik ile ilgili tüm işlemleri de buradan takip edebilecekler.
  • EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yasalaşacak? EYT ne oldu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum nedir?

    ON GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE ÇIKARTILDI

    Kanuna göre, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT’liler için sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen önerge uyarınca, 5 puanlık prim indirimi uygulanabilmesi için emekli olduktan sonra ayni işyerinde işe başlamak için tanınan on günlük süre 30 güne çıkartıldı. Buna göre, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmak isteyen EYT’lilerin, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde yeniden çalışmaya başlaması halinde sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim uygulanacak. Beş puanlık prim indirimi, işçi işten ayrılıncaya kadar devam edecek. Başka işyerinde çalışan emekli EYT’liler için prim indirimi yapılmayacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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