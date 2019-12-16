Erken emeklilikte son durum ne? EYT ne oldu? soruları erken emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Prim gün sayısını doldurmuş fakat emeklilik için yaşı bekleyen vatandaşlar, düzenlenen mitinglerle sendikalar aracılığı dile getirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya dair net bir açıklamada bulunmuştu. İşte EYT son dakika bugün haberleri 2019...

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

TBMM Genel Kurulu’nda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi dün gece saat 01.00’de sona eren görüşmelerle kabul edildi. Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Zehra Zümrüt Selçuk, aktif-pasif oranını etkilediği ve sosyal güvenlik sisteminin mali yapısıyla doğrudan ilgili olduğu için sosyal güvenlik sistemiyle ilgili kamuoyunda çokça tartışılan bir hususa açıklık getirmek istediğini belirtti. Selçuk, sözlerine, “Bizim emekliliğe hak kazanamayanlar dediğimiz kesimin talepleri” diye açıklık getirerek, şöyle devam etti:

“Dünyada emeklilik için üç şart aranır. Belirli bir yaşa gelmiş olmak, belirli bir süre prim ödeme gün sayısına ulaşmak ve belirli bir hizmet süresi. Yasalarla belirlenen bu şartlardan herhangi birisinin olmaması durumunda emekliliği müktesep hak kılmaz, yani kişi emekli olamaz.

"UYGULAMADA FİİLİ EMEKLİLİK YAŞIMIZ 52"

Türkiye’de bütün dünyada olduğu gibi emeklilik için belirli bir yaş şartı vardı ve maalesef 1992’de bu şart kaldırıldı. 1999’a gelindiğinde o dönem SSK Genel Müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi ifadesiyle ‘sistem iflas etme noktasına geldi.’ Ve bu tarihte emeklilik için yine bir yaş şartı getirildi ama bu sefer kademeli bir geçiş öngörüldü. AK Parti 2008’de 1999 yılında o dönem hükümeti tarafından çıkarılan 4447 sayılı kanunla getirilen kademeli yaşı aynen muhafaza etti. Nitekim şu ana kadar uygulamada bizim fiili emeklilik yaşımız 52.

Yani 2019 yılında emekli aylığını bağladığımız emeklilerimizin ortalama yaşı 52. 65 yaş ancak 2048’de devreye girecek.

Şu an Türkiye, bütün OECD üyesi ülkeler içinde en erken yaşta emekli eden ülkedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde ortalama 52 yaşında kimseyi emekli etmiyorlar. Fransa’yı görüyorsunuz.

Bunu Anayasa Mahkemesi de tevsik etti, ‘hak kaybı yok’ dedi, ‘kazanılmış bir hak yok’ dedi. Genç bağımlılık oranı 35’ten 27’ye iniyor. Yaşlı bağımlılık oranı 13’ten 44’e çıkıyor. 2045’te yaşlı bağımlılık oranının genç bağımlılık oranını aştığı bir ülke olacağız, eğer 3 çocuk hayalimiz gerçekleşmezse.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" mesajı verdi...

"EYT MİLLETİN ZARARINA"

Tutturmuş EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum.

BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN EYT AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz." dedi.

"Seçimi kaybetme noktasına gelmesi tabii Erdoğan'ın başarısızlığını gösteriyor. EYT'liler hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz. Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

“Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir”

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Çelik, “Herhangi bir noktada belli bir kesimi rahatlatmak için aşırı popülist bir uygulamaya gidildiği zaman toplumun tamamına zarar verildiği, aynı zamanda da o kesimdeki kardeşlerimizin çocuklarının geleceğine de zarar verildiği, Türkiye’nin geçmişinde çok yaşanmış bir şey. Şöyle bir şey yapılıyor, sanki biz bu EYT’li denilen kardeşlerimizin söylediklerine duyarsız davranıyoruz, sanki biz onlarla karşı karşıyayız gibisinden bir yaklaşım sergileniyor. AK Parti bir tarafta, bu şekilde söylenen vatandaşlarımız karşı karşıya gibisinden. Böyle bir şey söz konusu değil. Tabii ki söylediklerini dinliyoruz, tabii ki sorunlarına duyarlıyız ama netice itibariyle bahsedilen tedbirleri almanın, ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır. Ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir. Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir. Netice itibariyle bu noktada da Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Şunun kesinlikle bilinmesi gerekir, bugün bazı partilerden açıklama yapılıyor. Onlar Türkiye’yi yönetme sorumluluğu altında değildir. Bu denklemleri görseler, bu elimizdeki tabloyu görseler, aynı yaklaşım içinde olacaklardır” diye konuştu.