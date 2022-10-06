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Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor?

EYT yasası düzenlemesinde sona geliniyor. TBMM'nin açılmasıyla "EYT Meclis'te görüşüldü mü?" sorusu araması sıklaştı. EYT son dakika gelişmeleri devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni açıklama geldi. EYT formülleri konusuna da değinen Bilgin "Bu tek tip bir düzenleme" dedi. İşte EYT düzenlemesinde tüm merak edilenler...

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  • EYT son dakika gelişmesi bugün 6 Ekim 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor ve formülleri belli mi?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT yasasına ilişkin son durum araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT düzenlemesi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programına katılan Bakan Bilgin EYT ile ilgili "Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik." dedi. İşte EYT son durum...
  • EYT son dakika gelişmesi bugün 6 Ekim 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor ve formülleri belli mi?

    BAKAN BİLGİN'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI

    EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Bilgin şunları söyledi:

    "Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik."

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    EYT konusunda bir düzenlemenin çıkacağını bildiren Bilgin, bu düzenlemenin ayrıntılarını gerekli hesaplamaların ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.
  • EYT son dakika gelişmesi bugün 6 Ekim 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor ve formülleri belli mi?

    "TAMAMLADIK DİYEBİLİRİM!"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."
  • EYT son dakika gelişmesi bugün 6 Ekim 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor ve formülleri belli mi?

    “ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK!”

    Bakan Bilgin; taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT çalışmalarının Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ve Meclis takvimine alınacağını ifade etti.
  • EYT son dakika gelişmesi bugün 6 Ekim 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor ve formülleri belli mi?

    MHP GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN EYT AÇIKLAMASI!

    EYT konusunda dikkat çeken bir açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) defterini, bu yasama yılında, bir daha açılmamak üzere en iyi şekilde çözerek kapatacağız." dedi.

    Akçay, "EYT En geç aralık ayının sonunda, en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer. Ama biz, Aralık ayının son günlerinde bunu yasalaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
  • EYT son dakika gelişmesi bugün 6 Ekim 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor ve formülleri belli mi?

    EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK? AÇIKLAMA GELDİ

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile ilgili olarak;

    Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak.

    Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.

    Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak." ifadelerini kullandı.
  • EYT son dakika gelişmesi bugün 6 Ekim 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor ve formülleri belli mi?

    KAPSAM GENİŞLİYOR: STAJ SİGORTASIYLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK!

    Staj sigortasına ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? Bu EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.
  • EYT son dakika gelişmesi bugün 6 Ekim 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor ve formülleri belli mi?

    "MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.
  • EYT son dakika gelişmesi bugün 6 Ekim 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor ve formülleri belli mi?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR 2022 EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

    EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinde önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsıyor. 8 Eylül 199'dan önce sigorta girişi olanlar için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi koşulu bulunuyor.
  • EYT son dakika gelişmesi bugün 6 Ekim 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor ve formülleri belli mi?

    KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI?

    Yıl şartı ve prim ödemeleri gibi emeklilik şartlarını yerine getirenlerin yaş şartına bakılmaksızın emekli edilmeleri bekleniyor. Yaş ve yıl koşulunu sağlayan herkes düzenlemenin çıkmasının ardından emeklilik hakkı kazanacak. Bu kişilerin yaş ve prim gün sayısına göre kademeli olarak emekklilk yolunun açılması bekleniyor.
  • EYT son dakika gelişmesi bugün 6 Ekim 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor ve formülleri belli mi?

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA ALT SINIR GELECEK Mİ?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde kıdemeli olarak geriye çekilme ihtimaller arasında yer alırken bir yaş sınırının getirilmesi de konuşulanlar arasında yer alıyor. Daha önce 50 yaş formülü gündeme gelmişti, yeni bir yaş sınırının getirilmesi halinde emeklilik yıl ve prim şartını dolduranların belirlenen yaşı beklemeleri gerekecek.
  • EYT son dakika gelişmesi bugün 6 Ekim 2022: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT şartları nedir, kimleri kapsıyor ve formülleri belli mi?

    KESİNTİLİ EMEKLİLİK MODELİ UYGULANACAK MI?

    Bazı Avrupa ülkelerinde, emeklilik yaşında kalan süre kadar maaştan kesinti yapılarak 'kesintili emeklilik' modeli uygulandı. Fakat Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hollanda ve Almanya modellerinin uygulanmayacağını duyurdu.

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