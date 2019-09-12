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HaberlerSosyal Güvenlik

EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri

EYT son durum nedir? Sorusu emeklilikte yaşa takılanlar tarafından cevabı en çok merak edilenler arasında oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesi geldi. Ayrıntılar haberimizde...

EYT son durum

EYT emeklilikte yaşa takılanlar son dakika gelişmeleri sıkça takip ediliyor. Emeklilik için prim süresi dolmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca insan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek olan açıklamayı bekliyor. EYT'liler için ise uzun aradan sonra yeni bir gelişme yaşandı. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Cem Kılıç, EYT konusunda yeni bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR" TALİMATI

NTV'nin haberine göre Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

 

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