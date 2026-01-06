Habertürk
        Eyüpspor'da ayrılık açıklandı: Mame Thiam

        Eyüpspor'da ayrılık açıklandı: Mame Thiam

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 33 yaşındaki santrfor Mame Thiam ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 16:23 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:23
        Eyüpspor'da ayrılık resmen açıklandı!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Senegalli forvet Mame Thiam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu, 18 gol kaydetti.

        Habertürk Gündem - 4 Ocak 2026 (ABD'nin Listesinde Sıradaki Kim?)

        ABD neden Venezuela lideri Maduro ve eşini hedef aldı? Operasyonun ayrıntıları neler? New York'ta hazırlanan iddianame ne diyor? Cilia Flores'e yöneltilen suçlamalar neden açıklanmadı? Bir devlet başkanı yatağından alınıp nasıl kaçırılabilir? Maduro operasyonu nasıl geldi? Venezuela'da halk neden sokaklara dökülmedi? ABD o operasyonu nasıl gerçekleştirdi, direniş olmadı mı? Maduro Venezuela'dan nasıl kaçırıldı? Venezuela ordusu ABD askerlerine karşı koyamadı mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Siyaset Bilimci - Gazeteci Sezin Öney, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Habertürk Yazarı Oray Eğin değerlendirdi.

