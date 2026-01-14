Eyüpspor'da Samu Saiz'le yollar ayrıldı!

Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde 'Yer kiralama' kavgası

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.