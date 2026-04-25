Eyüpspor - Gaziantep FK: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Eyüpspor, 31. haftada ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Umut Bozok, Raux Yao ve Metehan Altunbaş'ın golleriyle kazanan İstanbul ekibi, puanını 28'e çıkardı ve umudunu son 3 haftaya taşıdı.
Giriş: 25 Nisan 2026 - 16:25
Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Ev sahibi Eyüp, ilk yarısı golsüz sona eren mçta rakibini ikinci devrede bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
Kümede kalma yolunda altın değerinde bir galibiyet alan Eyüpspor'u üç puanı getiren golleri 62'de Umut Bozok, 65'te Raux Yao ve 78'de Metehan Altunbaş kaydetti.
Evinde üç maç sonra kazanan, toplamda ise üst üste ikinci galibiyetini alan İstanbul ekibi puanını 28'e çıkarıp kümede kalma umutlarını son 3 maça taşıdı.
Son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan lign rahat ekibi Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.
