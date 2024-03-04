Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok, Bodrum FK maçında retinasının yırtıldığını açıkladı

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan 35 yaşındaki futbolcu, insan sağlığının her şeyden önce gelmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Retinada yırtık mevcut. Bu sabah lazerle müdahale edildi fakat kanama olduğu için istenilen yere yapılamadı. Çarşamba günü tekrar kontrol edilip bir daha denenecek. Eğer olmazsa operasyon geçirmem gerekecek. Kimsenin konuşmadığı, basite indirgediği bir olay haline gelmemesi gerekir. Antrenmana ve müsabakalara tekrar başlama sürem şu anda belirsiz. Bütün yetkili mercileri göreve davet ediyorum, başta federasyon."