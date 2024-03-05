Ezan okunurken abdest alınır mı? Ezandan önce ve sonra abdest alınır mı?
Ezan, İslam dininde namaz vaktinin geldiğini bildirmek ve Müslümanları namaz kılmaya çağırmak için genellikle müezzinin yüksek sesle okuduğu kutsal sözlerdir. Kısaca namaza çağrı ve davettir. Bu sebeple ezan okunurken abdest alınır mı, ezandan önce abdest alınır mı gibi sorular akılları kurcalayan soruların başında gelmektedir. İşte detaylar…
İslamiyet’te namaz kılmak temel ve farz ibadetlerden biridir. Nitekim birçok ayette namaz kılmanın inananlar için hayırlı olduğu bildirilmiştir. Bakara Suresi, 3. ayet: “Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” Bununla birlikte namaz için gerekli olan abdest ibadeti ile ilgili bazı sorular akılları kurcalamaktadır. Bu yazımızda ezandan önce abdest alınır mı, ezan okunduktan sonra abdest alınır mı, ezan okunduğu anda namaz kılınır mı gibi soruların cevaplarını derledik.
Ezandan Önce Abdest Alınır Mı?
Abdest almak namaz ibadetin ilk adımıdır. Abdest almadan namaz kılınması doğru değildir. İslam dininde abdest almanın herhangi bir zamanı yoktur. Bunun yanında Kur’an-ı Kerim okunacaksa ya da namaz kılınacaksa abdest alınması gerekir. Bu sebeple ezandan önce abdest alınması eğer mümkünse daha doğru olacaktır. İslamiyet’te namazı vaktinde kılmak önemli ve atlanmaması gereken bir durumdur. Elbette ki yetişememe ya da namazı kazaya bırakmak durumları hadis ve sünnet ile belirtilmiştir.
Ezan Okunduktan Sonra Abdest Alınır Mı?
Namaz vaktinin geldiğinin en net işareti olan Ezan, namaza çağrıdır. Namazın vaktinde icra edilmesinin önemli olduğu birçok hadis ile belirtilmiştir. Ezan dinlenir, mümkünse içten tekrar edilir, bittiğinde ise abdest alınıp, namaz ibadeti gerçekleştirilir. Diğer bir ifadeyle ezan okunduktan sonra abdest alınmasında hiçbir beis yoktur.
Ezan Okunduğu Anda Namaz Kılınır Mı?
Ezan okunduğu anda namaz kılınır mı sorusu namaz ibadetini icra etmek isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Ezan okunduğu anda yapılması sünnet olan birtakım uygulamalar vardır. Bunlar;
Bu yukarıdaki maddeler Ezan ve Namaza saygı ifadeleridir. Yapılması güzel ve sünnettir. Bunun yanında eğer vakit yoksa bir iş yapılması gerekiyorsa ezan duyulduğu gibi namaz kılınabilir.