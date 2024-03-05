Ezan okunurken abdest alınır mı? Ezandan önce ve sonra abdest alınır mı?

İslamiyet’te namaz kılmak temel ve farz ibadetlerden biridir. Nitekim birçok ayette namaz kılmanın inananlar için hayırlı olduğu bildirilmiştir. Bakara Suresi, 3. ayet: “Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” Bununla birlikte namaz için gerekli olan abdest ibadeti ile ilgili bazı sorular akılları kurcalamaktadır. Bu yazımızda ezandan önce abdest alınır mı, ezan okunduktan sonra abdest alınır mı, ezan okunduğu anda namaz kılınır mı gibi soruların cevaplarını derledik.

Ezandan Önce Abdest Alınır Mı?

Abdest almak namaz ibadetin ilk adımıdır. Abdest almadan namaz kılınması doğru değildir. İslam dininde abdest almanın herhangi bir zamanı yoktur. Bunun yanında Kur’an-ı Kerim okunacaksa ya da namaz kılınacaksa abdest alınması gerekir. Bu sebeple ezandan önce abdest alınması eğer mümkünse daha doğru olacaktır. İslamiyet’te namazı vaktinde kılmak önemli ve atlanmaması gereken bir durumdur. Elbette ki yetişememe ya da namazı kazaya bırakmak durumları hadis ve sünnet ile belirtilmiştir.

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Ezan Okunduktan Sonra Abdest Alınır Mı?

Namaz vaktinin geldiğinin en net işareti olan Ezan, namaza çağrıdır. Namazın vaktinde icra edilmesinin önemli olduğu birçok hadis ile belirtilmiştir. Ezan dinlenir, mümkünse içten tekrar edilir, bittiğinde ise abdest alınıp, namaz ibadeti gerçekleştirilir. Diğer bir ifadeyle ezan okunduktan sonra abdest alınmasında hiçbir beis yoktur.

Ezan Okunduğu Anda Namaz Kılınır Mı?

Ezan okunduğu anda namaz kılınır mı sorusu namaz ibadetini icra etmek isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Ezan okunduğu anda yapılması sünnet olan birtakım uygulamalar vardır. Bunlar;

Yavaşça tekrar etmek sünnettir: Müezzinin söylediğini tekrar edene, onun sevabı kadar sevab verilir. [Nesaî]; Ezanı tekrar edene, Kıyamette şefaatim vacib olur. [Nesaî]; Ezanı siz de tekrar edip salevat getirin! Bir salavat getirene on sevab verilir. [Müslim]

Müezzinin dediklerini aynen söyleyerek ezana icabet edilir. Yalnız müezzin (Hayye alessalah) ve (Hayyealel felah) derken, (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah) demeli, ezanda ve ikamette müezzine icabet etmeli. (Şir’a)

Ezanda (Muhammedün Resulullah) denirken, (Seninle, gözüm nurlanır, kalbim sevinir yâ Resulallah) demeli. Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık, ezan okunurken Resulullah'ın ismini işitince, iki baş parmağının tırnağını öpüp gözlerine sürdü. Peygamber efendimiz, "sallallahü aleyhi ve sellem" bunun sebebini sorunca, (Yâ Resulallah, senin mübarek isminle bereketlenmek için yaptım) dedi. Resulullah efendimiz de, (Güzel yaptın. Böyle yapan göz ağrısı çekmez) buyurdu. Tırnakları göze koyunca, (Allahümmahfaz ayneyye ve nevvirhümâ) demelidir. (Allah'ım, iki gözümü [gözlerimi] hastalıklardan koru ve nurlandır!) demektir. (Şeyhzade)

Ezanı işitenin, oturuyorsa kalkması, yürüyorsa durması müstehabdır.

Sabah ezanında, (Essalâtü hayrün minen-nevm = Namaz uykudan hayırlıdır) denince, (Doğruyu ve hakkı söyledin) demeli. (Kad kâmetissalâtü) denince de, (Allahü teâlâ namazı muhafaza etsin ve devam ettirsin) demeli. Ezan veya ikamete icabet eden kimse, o hâlde iken konuşmamalı, kimseye selâm vermemeli, verilen selamı da almamalı, Kur'an-ı Kerim okuyorsa kesmeli, yürüyorsa durmalı, fıkıh dersinde ise, dersi bırakmalı, yani başka bir işle meşgul olmamalıdır. Hz. Aişe (Ezan okunurken, bir iş yapmak caiz değildir) buyurdu. Ezanı duyunca, yün eğirmesini bırakırdı. Çekicini yukarı kaldırmışken, ezanı duyup indirmeyen demirci ve kuyumcular çoktu. (Şir’a)

Bu yukarıdaki maddeler Ezan ve Namaza saygı ifadeleridir. Yapılması güzel ve sünnettir. Bunun yanında eğer vakit yoksa bir iş yapılması gerekiyorsa ezan duyulduğu gibi namaz kılınabilir.