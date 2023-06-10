Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne neden olan kazada ehliyetsiz olan sürücünün tutuklanması için imza kampanyası!

Skuterli Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne neden olan kazada otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Osman S.'nin tutuklandıktan 1 ay sonra tahliye olmasına tepki gösteren Yiğit Ailesi, 18 yaşındaki Osman S.'nin tutuklanması için imza kampanyası başlattı

ABONE OL
DHA

  • Gaziantep'te, ehliyetsiz sürücü Osman S.'nin (18) otomobiliyle çarptığı skuterli lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit yaşamını yitirdi, Şimal Toprak ise yaralandı. Olayın ardından tutuklanan sürücünün bir ay sonra tahliye edilmesi Yiğit ailesinin acısını ikiye katladı. 
  • SON DAKİKA! Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası! "lütfen bizimle iletişime geçin"

    Yiğit ailesinin Osman S.'nin tutuklanması için başlattığı imza kampanyasında 21 bin 508 imza toplandı. Ezgi'nin babası Mehmet Yiğit, "Son nefesime kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Yasal olarak geri adım atmayacağız, kızımın canının bir bedeli yoktur" dedi.
  • SON DAKİKA! Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası! "lütfen bizimle iletişime geçin"

    Kaza, 12 Nisan 2022 tarihinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki otomobil çarptı. Yaralanan iki arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, tedaviye alındığı hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. 
  • SON DAKİKA! Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası! "lütfen bizimle iletişime geçin"

    Kazanın ardından gözaltına alınan, sorgusunda skuter ile öğrencilerin aracına çarptığını öne süren ehliyetsiz sürücü Osman S., tutuklandı. Bilirkişi raporuyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrası Osman S.'nin 1 ay sonra tahliyesine karar verildi.

     
  • SON DAKİKA! Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası! "lütfen bizimle iletişime geçin"

    EZGİ KUSURLU SAYILMIŞTI

    Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Osman S.´nin `Taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma´ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi.
  • SON DAKİKA! Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası! "lütfen bizimle iletişime geçin"

    İddianamede yer verilen kaza tespit tutanağında sürücünün kavşak ve yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde hızını yavaşlatmadığı için 'tali' kusurlu olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden skuter sürücüsü Ezgi'nin ise 'Trafik ışıklı işaret cihazı ve levhası bulunmayan kavşaklardan bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal etmesinden dolayı 'asli' kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'na atıfta bulunulan bilirkişi raporunda da otomobil sürücüsünün kazada ihlal ve ihmali olduğu, skuter sürücüsünün ise ağır ihmal ve ihlalde bulunduğu kaydedildi.
  • SON DAKİKA! Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası! "lütfen bizimle iletişime geçin"

    İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

    Ehliyetsiz sürücünün bir ay tutukluluğunun ardından tahliye edilmesi Yiğit ailesinin acısını daha da katladı. Ezgi Yiğit'in ablası Elif Kayra Yiğit, kazanın hemen ardından mücadeleye başladıklarını ve acılarını dahi yaşayamadıklarını söyledi. İlk günden bu yana kapı kapı dolaşarak, kamera kaydı ve görgü tanığı aradıklarını anlatan Yiğit, gerek fiili olarak gerekse sosyal medyadan büyük bir kampanya yürüttükleri vurguladı.
  • SON DAKİKA! Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası! "lütfen bizimle iletişime geçin"

    "G.ANTEP'İN EN İŞLEK CADDELERİNDEN BİRİNİN MOBESE GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILAMIYOR"

    Elif Kayra Yiğit, sosyal medyada başlattığı kampanyada, Osman S:'nin kardeşini hayattan kopardığını vurgulayarak, "Kardeşim hayatta değil ama bu ehliyetsiz sürücü dışarıda dolaşıyor. Yargılama hala devam ediyor ama Osman S. tutuksuz. Gaziantep'in en işlek caddelerinden birinin mobese görüntülerine ulaşılamıyor? Bu görüntüler nerede? Tutukluluk talebi çıkmasına rağmen ertesi gün tahliye edildi. Benim kardeşim henüz 17 yaşındaydı. Kardeşimi bizden koparıp soğuk toprağa veren bu katilin tutuklanması için son nefesime kadar çabalamaya devam edeceğim. Benim kardeşimin canı bu kadar mı ucuz? Bir insanın hayatı bu kadar mı ucuz? Adalet bir gün herkese lazım olacak. Umarız o gün kimse için geç olmaz. Çünkü biz kendi canımızı kaybettik. Başka canlar yanmasın diye biz bir çaba içerisindeyiz. Herkesten duyarlılık bekliyoruz" ifadeleriyle destek istiyor.

    Elif Yiğit tarafından başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar 21 bin 508 kişi imza vererek destek oldu.
  • SON DAKİKA! Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası! "lütfen bizimle iletişime geçin"

    "KAPI KAPI DOLAŞIP KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ ARIYORUZ"

    Kardeşinin ölümüne yol açan sürücünün serbest bırakılmasının doğru olmadığını ve cezalandırılması için mücadele ettiğini anlatan Elif Kara Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

     

    "Kardeşim için bir imza kampanyasını gündeme getirdik. Herkesin bize elinden geldiğince destek olmasını istiyoruz. Biz adalet aramaktan kardeşimizin acısını yaşayamadık. Kazadan hemen sonra adalet arayışımıza başladık ve 1 yıldan uzun süre oldu hala devam ediyoruz. Biz kapı kapı dolaşıp kamera görüntülerini arıyoruz. Daire daire dolaşarak görgü tanığı var mıdır diye küçükte olsa bir şey arıyoruz. Biz bile bunu yaparken, yetkililer tarafında neden bir delil bulunmaya çalışılmıyor? Olayın olduğu yer çok işlek bir yer. Hiçbir şekilde kamera kaydı bulunamadı deniliyor. Dolaşırken elinde görüntü olan insanlarla da karşılaştık ama daha sonra bizimle iletişime geçmiyorlar. Bizim tek isteğimiz görüntüler ortaya çıksın ne ise biz de bilelim sonucu sadece bunu istiyoruz. Kardeşim üniversiteye dahi gidemezken bunu yapan insan, ödül verilir gibi şehir değiştirip, üniversiteye gidebiliyor. Biz kardeşimizi kaybetmişiz, bu cinayete neden olan kişi üniversiteye gidebiliyor. Elinde en ufak bir fotoğraf dahi olan bir kişi var ise lütfen bizimle iletişime geçsin. Biz aile olarak sadece suçlunun ceza almasını istiyoruz."
  • SON DAKİKA! Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası! "lütfen bizimle iletişime geçin"

    "GÖRGÜ TANIKLARI GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR"

    Yiğit ailesinin avukatı Ahmet Ergin Sözen, bir sonraki duruşmada mahkemenin dosyayı Adli Tıp Kurumu'na göndermesini beklediklerini ifade ederek, dosyadaki bilirkişi raporunun karar vermeye elverişli olmadığını söyledi. Olayın olduğu bölgede görüntü olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kaydeden Sözen, sonraki duruşmada dosyanın Adli Tıp Kurumu´na gönderilmesini, verilerin kurtarılmasına yönelik yeni bir çalışma yapılmasını, emniyet ya da dışarıdan gelecek uzmanlar ile tek tek bütün binaların ve iş yerlerinin gezilmesini, kişilerin ellerinde görüntüler var ise toplanmasını isteyeceklerini söyledi. Sözen, "Gelinen aşamada kazanın olduğu ana dair herhangi bir kamera görüntüsü ortaya çıkmadı. Biz soruşturmanın ilk anından itibaren kamera görüntülerinin incelenmesini istiyoruz. Özellikle veri kurtarma konusunda taleplerimiz oluyor. Kolluk kuvvetlerinin veri uzmanları ve emniyet ekiplerinin de bu konuda yetkin çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Kazanın olduğu yer Gaziantep'in en işlek yerlerinden birisi. Kazadan hemen sonra ve yaşanan bu durumdan dolayı oralara ek trafik ışıkları konuldu. O bölgede yine 20'nin üzerinde iş yeri mevcut. Birçok bina ve apartman var. Görgü tanığının olmaması mümkün değil. Görgü tanıkları bu anlamda görüşmek istemiyorlar. Tabi biz bunu hukuki olarak mahkemeden de talep edeceğiz" dedi.
  • SON DAKİKA! Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası! "lütfen bizimle iletişime geçin"

    "BU NORMAL BİR KAZA DEĞİLDİ"

    Ezgi Yiğit'in babası Mehmet Yiğit ise son nefesine kadar hukuk içerisinde mücadele edeceklerini belirterek, "Bu dosyada gördük ki devletin kurumları kör, sağır ve dilsizler. Kameralar dahi kör oldu. Biz insanları görgü tanıklığına dahi götüremedik. Ya insanlar çekiniyor ya da biz öyle hissediyoruz. Bu normal bir kaza değildi. Bizim ciğerimiz koptu. Zaman her şeyin ilacı diyorlar ama bizde öyle olmadı. Biz acıları içimize hapsedip yaşamayı öğreniyoruz. Kızım çok başarılı bir çocuktu. Bir sürü birincilikleri ve dereceleri var. Son sınavında 120 sorudan 108 net bırakmıştı. Bizim için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz bunu biliyoruz. Ancak biz en azından adaletin yanımızda olduğunu hissetmek istiyoruz. Böyle olursa acımız hafiflemez ama bir nebze de olsa vicdanımız rahatlar. Bu acı bizimle birlikte artık toprağa kadar gidecek. Son nefesime kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Yasal olarak geri adım atmayacağız kızımın canının bir bedeli yoktur" diye konuştu.
  • SON DAKİKA! Ezgi Alya Yiğit için imza kampanyası! "lütfen bizimle iletişime geçin"

    "DOĞUM GÜNÜNDE GÜZEL HABER VERMEK İSTİYORUM"

    Ezgi Yiğit'in annesi Emine Gülay ise bir sonraki duruşmadan 4 gün sonra kızının doğum günü olduğunu söyleyerek, tek dileğinin kızına bu defa güzel bir haber vermek olduğunu söyledi. Emine Gülay Yiğit, kazadan önceki kızı ile olan görüşmesini gözyaşları içerisinde anlatarak, "Benim tek dileğim kamera görüntülerinin getirilmesi. Eğer gerçekten Ezgi haksız ise o da çıksın. İçim rahat etsin istiyorum. Ortada bir görüntü yokken kızım Ezgi nasıl suçlu görülüyor onu anlamıyorum. Mahkemeden 4 gün sonra kızımın doğum günü. Tek dileğim bu defa ona gittiğimde güzel bir haber vermek. Gerçekten dayanmak çok zor. Kazadan önceki akşam içimde hep bir sıkıntı vardı. Kızım bana ev işlerinde gece yardım etmişti. Benim rahatsızlığım nedeniyle yorulmamı istemedi. O akşam görememiştim sonrasında sabahta göremedim zaten olay oldu. Keşke diyorum görebilseydim. Hala inanamıyorum çok zor bir durum. Benim tek dileğim o kişinin cezasını çekmesidir. Benim kızımda araba kullanmak istiyordu çok ta istiyordu ama biz yaşı tutmadığı için asla izin vermedik. Böyle çocuklara neden araba veriliyor anlamıyorum. Ezgi ile birlikte olan arkadaşı Şimal. Ezgi ile beraber sağa sola bakarak temkinli olduklarını da söylüyor zaten. O kişi de mahkemede araba ile gelirken kızımı gördüğünü zaten söylüyor. Bu kişi cezasını çekmelidir. Benim kızım okul birincisi olmasına rağmen üniversiteye gidemedi" ifadelerini kullandı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.