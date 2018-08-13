Avrupa'nın en büyük müzik ve sanat festivali olan Sziget Festivali'nde eğlence tüm hızıyla sürüyor. 26 yıldır aralıksız devam eden festivalde dün Türkçe rapin genç yıldızı Ezhel sahne aldı. Festivalin Europe Stage adı verilen sahnesinde performans sergileyen Ezhel, Türk bayraklarıyla karşılandı.

Türk seyircinin yanı sıra Avrupalı katılımcıların da ilgiliyle takip ettiği konsere katılım oldukça yoğundu. Konser öncesi açıklamalar yapan genç şarkıcı, "Memleketi gururla temsil ediyoruz" dedi. Sziget Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek bir diğer isim olan Baba Zula ise 14 Ağustos Salı günü festivalin en büyük sahnelerinden World Stage’in kapanışını yapacak.

Öte yandan İstanbul Macaristan Başkonsolosu Balazs Hendrich'in ev sahipliğinde İstanbul’dan gelen misafirlere özel bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinliğe festivale giden Tuba Ünsal ile Ayşe Kucuroğlu da katıldı.

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