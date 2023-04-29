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İsim araştırma konusu hem merakla hem de büyük bir keyifle geçen özel bir dönemdir. Ancak birden fazla isim beğenildiğinde zorlayıcı bir sürece de dönüşebiliyor. Eğer yakın zamanda bir kızınız olacağını öğrendiyseniz ve F ile başlayan kız isimleri dikkatinizi çekiyorsa bu içerik tam size göre! F harfi ile başlayan kız bebek isimlerini ve içerdiği anlamları sizler için araştırdık.

F ile Başlayan Kız İsimleri

Modern zamana uygun, nadir kullanılan, geleneksel ya da Kur’an’da geçen isimler, pek çok internet kullanıcısının araştırdığı önemli konulardan biridir. Belli dönemlerde ise F harfi ile başlayan kız bebek isimleri, internet üzerinden en çok aranan konular arasına girmektedir. Sizler için hazırladığımız F ile başlayan kız bebeği isim önerilerini inceleyerek, bebeğiniz için en doğru ismi bulabilirsiniz.

F Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Faden: İplik

İplik Fadıla: Fazilet sahibi kadın

Fazilet sahibi kadın Fadime: Çocuğunu sütten kesen kadın, saf ve temiz kadın

Çocuğunu sütten kesen kadın, saf ve temiz kadın Fahika: Maneviyatı yüksek olan

Maneviyatı yüksek olan Fahire: Kıymetli, övünülecek kadın

Kıymetli, övünülecek kadın Fahriye: 1) Koşuk ya da kasidelerde şairin kendini övdüğü bölüm. 2) Karşılıksız yapılan iş, iyilik.

1) Koşuk ya da kasidelerde şairin kendini övdüğü bölüm. 2) Karşılıksız yapılan iş, iyilik. Fahrünnisa : Erdemli, övünen ve onurlu kadın

: Erdemli, övünen ve onurlu kadın Farise : Anlayışlı, ferasetli, süvari, atlı

: Anlayışlı, ferasetli, süvari, atlı Fatma : 1) İffetli, saf ve temiz kadın. 2) Hz. Muhammed’in kızının adı.

: 1) İffetli, saf ve temiz kadın. 2) Hz. Muhammed’in kızının adı. Fatoş / Fadiş : Fatma isminin halk dilinde kısaltılmış hali

: Fatma isminin halk dilinde kısaltılmış hali Faize : İstediği şeylere kavuşan, başarılı kadın

: İstediği şeylere kavuşan, başarılı kadın Farah : Anlayış, mutluluk neşe, feraha erme

: Anlayış, mutluluk neşe, feraha erme Fazıla : Ahlaklı, erdemli

: Ahlaklı, erdemli Fazilet : Ahlaklı, erdemli yaşama

: Ahlaklı, erdemli yaşama Faziye : Temiz ve erdemli

: Temiz ve erdemli Fehime : Akıllı kadın

: Akıllı kadın Ferah : Rahatlık, gönül açıklığı, havadar

: Rahatlık, gönül açıklığı, havadar Feray : Aydınlık ay

: Aydınlık ay Feraye : Ay ışığı, ayın parlaklığı

: Ay ışığı, ayın parlaklığı Ferda : Gelecek olan, yarın

: Gelecek olan, yarın Ferdane : Birlik, teklik

: Birlik, teklik Ferhan : Memnun, mesut, mutlu

: Memnun, mesut, mutlu Ferhunde : Kutlu ve mübarek olan, uğurlu kişi

: Kutlu ve mübarek olan, uğurlu kişi Feride : İstediği gibi hareket eden, eşi olmayan

: İstediği gibi hareket eden, eşi olmayan Feriha : Rahat ve ferah bir hayat yaşayan, sevinçli kişi

: Rahat ve ferah bir hayat yaşayan, sevinçli kişi Feryal : Gözleri ışık saçan kız,

: Gözleri ışık saçan kız, Ferzan : İlim, bilim

: İlim, bilim Fethiye : Fetheden

: Fetheden Fevziye : Allah’ın bereketi, üstün olan

: Allah’ın bereketi, üstün olan Feyman : Ahlak açısından olgunluğa ulaşan

: Ahlak açısından olgunluğa ulaşan Feyza : Bolluk, verimlilik, suyun taşarak akması

: Bolluk, verimlilik, suyun taşarak akması Feza : Uzay

: Uzay Fidan : 1) Yeni yetişmekte olan ağaç. 2) Zarif ve narin.

: 1) Yeni yetişmekte olan ağaç. 2) Zarif ve narin. Figen : Çiçek demeti

: Çiçek demeti Fikret : Fikir, niyet

: Fikir, niyet Fikriye : Fikir ile ilgili, fikir ile oluşturulan

: Fikir ile ilgili, fikir ile oluşturulan Filiz : 1) İnce vücutlu. 2) Tohumdan çıkan yeni bir uç. 3) Cevher.

: 1) İnce vücutlu. 2) Tohumdan çıkan yeni bir uç. 3) Cevher. Firdevs : Cennet bahçesi

: Cennet bahçesi Firuze : 1) Mutlu, şanslı, talihli. 2) Yeşil ve mavi renk aralığında olan doğal taş.

: 1) Mutlu, şanslı, talihli. 2) Yeşil ve mavi renk aralığında olan doğal taş. Fitnat : Hızlı kavrama, zihin açıklığı

: Hızlı kavrama, zihin açıklığı Fulya : Rengi sarı olan güzel kokulu çiçek

: Rengi sarı olan güzel kokulu çiçek Fulin : 1) İç güzellik. 2) Güzel kokan çiçek.

: 1) İç güzellik. 2) Güzel kokan çiçek. Fulden : 1) Güzel gözlü. 2) Ceylan. 3) Ay parçası.

: 1) Güzel gözlü. 2) Ceylan. 3) Ay parçası. Funda : Kurak iklimde yetişen çalı türü, ağaç

: Kurak iklimde yetişen çalı türü, ağaç Füreyya : Parlak ve ışıltılı günler

: Parlak ve ışıltılı günler Füruzan : Parlak

: Parlak Füsun: Sihir, büyü, büyüleyici ve şaşırtıcı güzellik

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