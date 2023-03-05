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F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull takımından Max Verstappen ilk sırada tamamladı! Aston Martin ile başarılı bir yarış çıkaran Fernando Alonso üçüncü olarak podyuma çıktı. Leclerc ise güç ünitesi sorunu nedeniyle 41. turda yarışa veda etti

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • F1de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull takımından Max Verstappen ilk sırada tamamladı.
  • F1de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı

    Sahir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen 2023 sezonunun ilk mücadelesi, 57 tur üzerinden yapıldı.
  • F1de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı

    Yarışa ilk sıradan başlayan ve yerini koruyan son iki yılın şampiyonu Verstappen, mücadele boyunca doğru pit-stop ve lastik tercihleriyle rakipleriyle arasındaki mesafeyi açtı. 
  • F1de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı

    Hollandalı pilot, 1:33:56.736'lık derecesiyle sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.
  • F1de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı

    Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez, liderin 11.987 saniye ardından ikinci, yeni takımı Aston Martin ile başarılı bir yarış çıkaran İspanyol Fernando Alonso ise liderin 38.637 saniye gerisinde üçüncü olarak podyuma çıktı.
  • F1de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı

    Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc'in, üçüncü sıradayken aracındaki güç ünitesi sorunu nedeniyle 41. turda yarıda bırakmak zorunda kaldığı yarışta, takım arkadaşı Carlos Sainz dördüncülük, Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton beşincilik, Aston Martin'den Lance Stroll altıncılık elde etti.
  • F1de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı

    Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 19 Mart'ta düzenlenecek.
  • F1de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı

    Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
  • F1de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı

    - Pilotlar

    1. Max Verstappen (Hollanda): 25 puan

    2. Sergio Perez (Meksika): 18

    3. Fernando Alonso (İspanya): 15

    4. Carlos Sainz (İspanya): 12

    5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 10
  • F1de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı

    - Takımlar

    1. Red Bull: 43

    2. Aston Martin: 23

    3. Mercedes: 16

    4. Ferrari: : 12

    5. Alfa Romeo: 4
  • F1de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı
  • F1de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prixsini Verstappen kazandı

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