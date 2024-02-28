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        Haberler Spor Futbol İngiltere FA Cup'ta Haaland şov yaptı City turladı - Futbol Haberleri

        FA Cup'ta Haaland şov yaptı City turladı

        İngiltere FA Cup karşılaşmasında Manchester City deplasmanda Luton Town'ı 6-2 yendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 00:57 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:57
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        İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Manchester City deplasmanda konuk olduğu Luton Town'ı 6-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

        Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 3, 18, 40, 55 ve 58. dakikalarda Erling Haaland ve 72. dakikada Matteo Kovacic, Luton Town'ın gollerini 45 ve 52. dakikalarda Jordan Clark kaydetti.

        Kevin de Bruyne, Erling Haaland'ın attığı ilk 4 golün asistini yaptı.

        Manchester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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