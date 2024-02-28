FA Cup'ta Haaland şov yaptı City turladı

İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Manchester City deplasmanda konuk olduğu Luton Town'ı 6-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 3, 18, 40, 55 ve 58. dakikalarda Erling Haaland ve 72. dakikada Matteo Kovacic, Luton Town'ın gollerini 45 ve 52. dakikalarda Jordan Clark kaydetti.

Kevin de Bruyne, Erling Haaland'ın attığı ilk 4 golün asistini yaptı.

Manchester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.