Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş sözleri: Şampiyonluk geri gelecek!

Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Beşiktaş'ta forma giyen Fabrice N'Sakala, HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'e özel açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ TÜRK HİSSEDİYORUM"

Türkiye benim evim, Alanya'da bir evim var ve boş vakitlerimde sürekli geliyorum. Türkçe konuşmayı özlüyorum, kendimi Türk hissediyorum.

📺 Özel röportaj



🎙️ Fabrice N'Sakala: Türkiye benim evim. Türkçe konuşmayı özlüyorum, kendimi Türk hissediyorum.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/A1H3mxy2Bo — HT Spor (@HTSpor) June 22, 2026

"3-4 YIL DAHA OYNAYABİLİRİM"

3-4 yıl daha oynayabilirim. Kendimi formda ve güçlü hissediyorum. Sonrasında antrenör olmayı düşünüyorum, oyuncularla olan iletişimimi seviyorum. Geçen yıl Türkiye'ye geri dönüyordum, bir takımla anlaşmak üzereydik ama kulübüm bırakmadı. Bu yaz bir kulüple anlaşmaya varacağımı umuyorum.

📺 Özel röportaj



🎙️ Fabrice N'Sakala: 3-4 yıl daha oynayabilirim. Kendimi formda ve güçlü hissediyorum. Geçen yıl Türkiye'ye geri dönüyordum. Bir takımla anlaşmak üzereydik ama kulübüm bırakmadı. pic.twitter.com/cFTkZOB0UI — HT Spor (@HTSpor) June 22, 2026

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Türkiye'yi çok özlüyorum, Alanya ve İstanbul'daki tüm bağlantılarımı koruyorum. Beşiktaş'tan birçok takım arkadaşımla konuşuyorum. Burada yaşam tarzı ve futbol çok güzel.

"KADRO DIŞI KALDIĞIM DÖNEM ZORDU"

Kadro dışı kaldığım dönem biraz zordu çünkü Beşiktaş, Alanya gibi aşık olduğum bir kulüptü. İyi bir kadromuz, iyi oyuncularımız ve teknik ekibimiz vardı. Ama futbolda bazen bu işin bir parçası. Onlar da yapmaları gerekeni yapıyorlar.

📺 Özel röportaj



🎙️ Fabrice N'Sakala: Kadro dışı kaldığım dönem biraz zordu çünkü Beşiktaş, Alanya gibi aşık olduğum bir kulüptü. İyi bir kadromuz, iyi oyuncularımız ve teknik ekibimiz vardı. Ama futbolda bazen bu işin bir parçası. Onlar da yapmaları gerekeni yapıyorlar. pic.twitter.com/rs64mfWlaI — HT Spor (@HTSpor) June 22, 2026

"SERGEN YALÇIN'A YETERİ ZAMAN VERMEDİLER"

Sergen Yalçın Beşiktaş'a geri döndüğünde çok sveindim. Takımı kurması için ona yeteri kadar zamanı vermediler. Harika şeyler başarabileceğini düşünmüştüm. Onun için en iyisini diliyorum.

📺 Özel röportaj



🎙️ Fabrice N'Sakala: Sergen Yalçın'a yeteri kadar zamanı vermediler. Harika şeyler başarabileceğini düşünmüştüm. pic.twitter.com/4uF1uZowkS — HT Spor (@HTSpor) June 22, 2026

"F.BAHÇE'YE GOL ATACAĞIMI SÖYLEDİM"

Fenerbahçe'ye gol atacağımı maçtan önce teknik direktöre bile söyledim. Oyuna girdiğimde topu aldım ve koştum. Sonra da golü attım.

📺 Özel röportaj



🎙️ Fabrice N'Sakala: Fenerbahçe'ye gol atacağımı maçtan önce teknik direktöre bile söyledim. pic.twitter.com/b7maq4KZmC — HT Spor (@HTSpor) June 22, 2026

"ŞAMPİYONLUK GERİ GELECEK"

Beşiktaşlı taraftarlara teşekkür edeceğim çünkü onlardan çok mesaj aldım. Beni özlediklerine dair birçok mesaj attılar. Derbi olduğunda bile gol videolarını bana gönderiyorlar. Bu birbirimize duyduğumuz gerçek bir sevgi gibi. Ve onlara sakin olmalarını söyleyeceğim. Şampiyonluk geri gelecek, biz büyük bir takımız.