Fabrice N'Sakala'dan Beşiktaş sözleri: Şampiyonluk geri gelecek!
Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Beşiktaş'ta forma giyen Fabrice N'Sakala, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi çok özlediğini ve kendini Türk hissettiğini ifade eden 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş için, "Şampiyonluk geri gelecek" diye konuştu.
Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Beşiktaş'ta forma giyen Fabrice N'Sakala, HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'e özel açıklamalarda bulundu.
"KENDİMİ TÜRK HİSSEDİYORUM"
Türkiye benim evim, Alanya'da bir evim var ve boş vakitlerimde sürekli geliyorum. Türkçe konuşmayı özlüyorum, kendimi Türk hissediyorum.
"3-4 YIL DAHA OYNAYABİLİRİM"
3-4 yıl daha oynayabilirim. Kendimi formda ve güçlü hissediyorum. Sonrasında antrenör olmayı düşünüyorum, oyuncularla olan iletişimimi seviyorum. Geçen yıl Türkiye'ye geri dönüyordum, bir takımla anlaşmak üzereydik ama kulübüm bırakmadı. Bu yaz bir kulüple anlaşmaya varacağımı umuyorum.
"TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLÜYORUM"
Türkiye'yi çok özlüyorum, Alanya ve İstanbul'daki tüm bağlantılarımı koruyorum. Beşiktaş'tan birçok takım arkadaşımla konuşuyorum. Burada yaşam tarzı ve futbol çok güzel.
"KADRO DIŞI KALDIĞIM DÖNEM ZORDU"
Kadro dışı kaldığım dönem biraz zordu çünkü Beşiktaş, Alanya gibi aşık olduğum bir kulüptü. İyi bir kadromuz, iyi oyuncularımız ve teknik ekibimiz vardı. Ama futbolda bazen bu işin bir parçası. Onlar da yapmaları gerekeni yapıyorlar.
"SERGEN YALÇIN'A YETERİ ZAMAN VERMEDİLER"
Sergen Yalçın Beşiktaş'a geri döndüğünde çok sveindim. Takımı kurması için ona yeteri kadar zamanı vermediler. Harika şeyler başarabileceğini düşünmüştüm. Onun için en iyisini diliyorum.
"F.BAHÇE'YE GOL ATACAĞIMI SÖYLEDİM"
Fenerbahçe'ye gol atacağımı maçtan önce teknik direktöre bile söyledim. Oyuna girdiğimde topu aldım ve koştum. Sonra da golü attım.
"ŞAMPİYONLUK GERİ GELECEK"
Beşiktaşlı taraftarlara teşekkür edeceğim çünkü onlardan çok mesaj aldım. Beni özlediklerine dair birçok mesaj attılar. Derbi olduğunda bile gol videolarını bana gönderiyorlar. Bu birbirimize duyduğumuz gerçek bir sevgi gibi. Ve onlara sakin olmalarını söyleyeceğim. Şampiyonluk geri gelecek, biz büyük bir takımız.