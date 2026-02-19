Fabrika yangınında D-100 dumanla kaplandı!
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir gıda fabrikasında yangın çıktı. D-100 kara yolunun dumanla kaplandığı olayda yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Giriş: 19.02.2026 - 13:40 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:40
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangın gıda fabrikasında hasara yol açtı.
AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolu kenarında bulunan fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, 6 araç ve 20 personelle müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
Fotoğraflar: DHA
