        Son dakika: Fabrika yangınında D-100 dumanla kaplandı!

        Fabrika yangınında D-100 dumanla kaplandı!

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir gıda fabrikasında yangın çıktı. D-100 kara yolunun dumanla kaplandığı olayda yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 13:40 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:40
        Fabrika yangınında D-100 dumanla kaplandı!
        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangın gıda fabrikasında hasara yol açtı.

        AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolu kenarında bulunan fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, 6 araç ve 20 personelle müdahale edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.

        Fotoğraflar: DHA

        Küresel sistem yıkılıyor: Münih Güvenlik Konferansı'ndan hangi mesajlar çıktı?

        Geçtiğimiz hafta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD, Avrupa ve Asya'nın en önemli aktörleri bir araya geldi. Küresel sistemin yıkıldığı ve yeni bir gerçekliğin ortaya çıktığı mesajları paylaşılırken, zirveden ABD ve Avrupa'nın 80 yılı aşkın ittifakının kopma süreci öne çıktı. Avrupa, daha ...
