Fotoğraflı reklamların üzerine gelecek "Denemek için dokunun" ibaresi, kameraya erişerek görüntünüzün üzerine otomatik olarak ürünleri yerleştirecek.

Bir blog yazısıyla yeni özelliği duyuran sosyal ağ Facebook'un AR reklamlarını ilk kullanan marka Michael Kors oldu. Güneş gözlüklerini deneme imkânı veren reklamlar, yazın Sephore, Nyx Professional Makeup, Bobbi Brown, Pottery Barn ve Wayfair gibi markaların katılımıyla daha geniş bir kitleye ulaşacak.

Artırılmış gerçeklik kullanan reklamları daha önce Snapchat devreye almıştı. Facebook ise mayısta tanıttığı Messenger ve Instagram destekli AR Studio ile bu yöndeki ilk adımı atmıştı.