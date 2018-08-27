Son dönemlerdeki aktif kullanıcı sayısı ve gelirlerdeki düşüşün farkında olan Facebook, bu durumu düzeltmenin çözümlerini arıyor. Sosyal medya devi, iki kullanıcı arasındaki benzerlikleri ve ortak noktaları keşfetmeyi sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Şimdilik Facebook kullanıcıları arasında küçük bir kesim üzerinde test edilen özellik eğer başarılı olursa herkes için kullanılabilir hale getirilecek. Özelliğin nasıl çalıştığına gelince, kullanıcıların yaptığı yorumlarda isim ve soy ismin üstünde ekstra bir satır yer alacak. Burada o kullanıcıyla paylaştığınız ortak noktalar yazacak. En basitinden hangi şehirde yaşadığınız ve hangi ilkokuldan mezun olduğunuz ya da hangi gruplara üye olduğunuz bilgisi bile bu satırda yer alabilir.

Facebook yeni özelliğiyle ortak noktaları olan kişilerin bağlantı kurabilmesini umut ediyor. Eğer bu yenilikten memnun kalmadıysanız ve bilgilerinizin paylaşılması sizi rahatsız ediyorsa endişe etmenize gerek yok çünkü Facebook sadece halka açık olarak yayınlanmasına izin verilmiş bilgilerin kullanılacağını garanti ediyor.

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